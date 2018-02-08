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İkinci FSRU devreye girdi

Hürriyet Haber
08.02.2018 - 00:30 | Son Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Her platformda gururla müjdesini verdiğimiz Türkiye’nin ikinci FSRU terminalini Hatay Dörtyol’da devreye alıyoruz” dedi.

Albayrak, Botaş-Dörtyol FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) Terminal açılışında şunları söyledi: “Günde asgari 15 milyon, azami 20 milyon metreküplük sıvılaştırılmış gazlaştırma kapasitesiyle gaz formundaki 167 milyon metreküplük LNG miktarıyla dünyadaki standartların bir hayli üstündeki bu tesis ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Doğalgaz arz güvenliğini teminat altına alacak bir diğer önemli husus da güçlü bir doğalgaz depolama altyapısının kurulması. Silivri ve Tuz Gölü doğalgaz depolama tesislerinin yaklaşık 3,5 milyar metreküp depolama kapasitesini 2023’ten önce 10 milyar metreküpün üzerine çıkarıyoruz. Amacımız yıllık doğalgaz tüketimimizin en az asgari yüzde 20’sini depolayarak kısa süreli arz güvenliğimizi Allah’ın izniyle teminat altına almak. Bu amaçla 2016 başında günlük 34 milyon metreküp olan günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi 2017’de 117 milyon metreküpe ulaştırarak 2 yıl gibi kısa sürede mevcut kapasitemizin üç katının üzerine çıkardık.”

Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , gazetehaberleri , FSRU
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