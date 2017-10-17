İkinci el taşıt kredisi ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda ikinci el taşıt kredisi ile ilgili bilmeniz gerekenler detaylarıyla anlatılıyor.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı var. Kredi ile ikinci el araç alımlarında aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi bu değere göre verilir.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİNDE YAŞ SINIRI

Bankaların avantajlı faiz oranları ile sunduğu araba kredisi ürünleri ile ikinci el araba almak istediğinizde aracın belli bir yaş aralığında olması beklenir. Bu yaş aralığı bankadan bankaya değişse de bankalar genellikle sekiz yaşından büyük olan araçlar için kredi vermek istemezler. Banka kredisi ile ikinci el taşıt almayı düşünüyorsanız en fazla sekiz yaşına kadar olan araçlara bakmanızda fayda var.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİNDE KREDİ KULLANDIRIM ORANI

Bankaların sunduğu taşıt kredilerinde kullandırım oranı söz konusudur. Yani alacağınız aracın satış bedelinin sadece bir kısmını kredi olarak alabilirsiniz. Bu nedenle kredi ile araba satın almak istiyorsanız belli bir miktarda peşinatınız olmalı.

SATIN ALMA SÜRECİ NOTERDE GERÇEKLEŞİYOR!

İkinci el araç alım satım işlemi noterde gerçekleşiyor. Yani beğendiğiniz ikinci el aracı satın almak için, satıcıyla birlikte notere gitmelisiniz. Notere gitmeden önce ise toplamanız gereken bazı belgeler var. Notere gitmeden önce hazır etmeniz gereken belgeleri ise şu şekilde sıralayabiliriz: