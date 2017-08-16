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İkinci el otomobil satışı yapanlar için yeni dönem

AA
16 Ağustos 2017 - 12:23Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 12:41

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışına çekidüzen verilmesi amacıyla hazırlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik"in yürürlüğe girmesi galericiler tarafından merakla bekleniyor.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce yürürlüğe giren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ikinci el motorlu araç alım satımına çekidüzen verilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yetkilendirildiğini hatırlattı. 

3 bin kilometre ya da 1 aya kadar garanti

Yönetmeliğe göre, ikinci el alım satımda ekspertiz zorunluluğu getirildiğini anlatan Yanık, satıcının aracıyla ilgili ekspertiz yaptıracağını ve bunu taşıtın görülebilir bir noktasına asacağını belirtti. 

Yanık, aracı satan kişinin 3 bin kilometre ya da 1 aya kadar garanti vereceğini ifade ederek, şunları kaydetti: 
"Geçen yıl el değiştiren 5,5 milyon aracın sadece 2 milyonu bu devlete vergi olarak döndü. Araç bayileri ve galeri esnafının bu pazardaki payı 1,5-2 milyon. Diğer 3,5 milyon aracın satışı ise ise hiçbir sorumluluk altına girilmeden vatandaşların kendi arasında yaptığı ticaret. Şimdi bu yönetmelik devreye girince ikinci elde alım satıma kısıtlama getiriyor. Dolayısıyla bu işi işinin ehli insanlar yapacak. Bu yönetmelik sektörün gelişmesinin yanı sıra devlete de ciddi vergi akışı sağlanacak." 

“Ekonomiye ciddi vergi akışı olacak" 

Araç ekspertizlerinin şu an 50 ila 250 lira arasında değiştiğini belirten Yanık, "Bu yönetmelik çıktıktan sonra ekspertiz merkezleri kendilerine çekidüzen verecek, baktıkları araçlara kefil olacakları için fiyatlarda oynama olabilir ama sektörde de ciddi anlamda hatalar düzelir. Ayrıca bu düzenlemeyle Türkiye ekonomisine ciddi bir vergi akışı olacak. Galericinin keseceği fatura ve ekspertiz maliyetleri eklendiğinde araç başı bin lira maliyet binecek." ifadelerini kullandı. 

 

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Etiketler: ikinci el , Otomobil , Satış
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