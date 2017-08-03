İkinci el fiyatları uçtu

Kurban bayramı tatilini otomobilsiz geçirmek istemeyen vatandaşlar, ikinci el otomobil sektörünü canlandırmış gibi görünse de, araç alım satımında bir durağanlığın söz konusu olduğunu ifade eden Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, “İkinci el oto alım satımında şu an işler beklediğimizin biraz altında kaldı. İlk 6 aya baktığımız zaman alım satımlar aratmazken, çok tat vermedi. İkinci 6 ayda satışların biraz daha artacağını öngörüyoruz. Maalesef araç fiyatlarındaki yüzde 15’lik artış, internet üzerinden yapılan satışlarda kişilerin fiyatları bir birlerine bakarak belirlemesinden kaynaklanıyor. Ayrıca bayilerin sıfır araç satmak için ikinci el aldıkları araçlara 500 ile bin lira arasında yüksek fiyat vermesinden de kaynaklanıyor. Bu gidişle 2017 yılının sonunda 2. el satışları yakalar, ama kâr oranını yakalayamayız” dedi.

“BEKLENTİ ARTTI, FİYATLAR DÜŞTÜ”

Şu anda piyasada 2. el araçlarda bir hareketlilik olduğunu ifade eden Yanık, “Ama talep fiyatı daraldı. Eskiden 50 bin liraya kadar insanlar araç talep ederken, şimdi 30 bin liralara kadar geriledi. Ancak vatandaşların araç konforundaki talepleri hiç değişmedi. Özellikle dizel ve otomatik vites talepleri arttı. 30 bin lira civarında bu araçlar bulunmamaktadır. Çünkü 2. elde otomatik kültürü Türkiye’de yeni oturmaya başladı. Bundan dolayı piyasada araç kalmadı algısı yaşanıyor” diye konuştu.

“BAYRAM ÖNCESİ, TATİL SONRASI FİYATLAR NE İNER NE ARTAR”

Türkiye’deki ikinci el fiyatların bayram üzeri artacağı intibaını bir türlü silemediklerini belirten Yanık, “Bayram öncesi artar, tatil dönüşü fiyatlar düşer. Böyle bir mantalite artık kalmadı. Araç zaruri bir ihtiyaç haline döndü. Yılın 365 günü insanlar ellerinde para olduğu müddetçe araba almak için mücadele etmektedir. Fiyatların artması ve hareketliliği bayram öncesi, tatil sonrasına bağlı değil. İşlerin hareketliliği alım gücüne bağlı. Bunun haricinde bayilerin sıfır satmak için yaptığı alımlar fiyat belirlemede en büyük etkendir. İnsanlar araba alırken belli bir dönem beklemelerine gerek yok. Beklediğiniz müddetçe şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye’de fiyatlar hiçbir zaman geri gelmez. Dolayısı ile ne kadar beklenirse, araç fiyatları da o kadar üzerine koyacaktır” şeklinde konuştu.

“AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ İNSANLARIN KENDİLERİNE ZARARI VAR”

Araç alacak ve satacak kişilere de uyarılarda bulunan Yanık, “Sanal ortama girerek araç fiyatlarına aldanmasınlar. Bu işin ehli olan insanlardan alacakları veya satacakları aracın fiyatını belirlemesi konusunda danışsınlar. Ekspertiz raporu yaptırdıktan sonra araç alınmasından yanayız. Noter satışını gerçekleştirmeden para verip almasınlar. Bu işlemlerin haricinde yapılan satışlarda hüsranlar çok oluyor. Onun için bilinen yerden alınmasında fayda vardır. Güvene dayalı yapılan satışların yüzde 90’nında sorun yaşandığını tespit ettik. Ahbap çavuş ilişkisiyle yapılan ticaretlerde sıkıntı gördük. Artık dolandırıcılığı takip etmekten yeni dolandırıcılıkları keşfetmekten biz bile yorulduk. Kimse kimseye internetten kaparo göndermesin” dedi.



