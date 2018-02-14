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İkinci el araçta yeni dönem

Aysel ALP/ANKARA
14.02.2018 - 00:21 | Son Güncelleme:

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı, yılda 7.5 milyon aracın satıldığı ikinci el motorlu araç pazarında ticaretin yeni kurallarını yazdı.

Vatandaşın vatandaşa satışı dışındaki ticareti kapsayan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik şöyle:

- İkinci el araç ticareti sadece yetki belgesi olan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilecek. Belgeler İç Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 5 yıllığına verilecek.

- İkinci el araç galeriye teslim edilirken, taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Belgede aracın ruhsat ve kilometre bilgileri, boyalı ve değişen parçaları, arıza ve hasar bilgileri yazılacak. Aracılık hizmeti karşılığında işletmeye ödenecek ücretin tutarı; aracın galeride kalış süresi, tarafların adres ve imzaları da teslim belgesine yazılacak.

- İkinci el araç satışı yapanlar için mali sorumluluk sigortası zorunlu olacak. Satışa sunulan her bir araç da bu sigortaya dahil edilerek satılabilecek. Satıştan hemen önce ilgili araca ilişkin ekspertiz raporu alınarak, bir kopyası alıcıya verilecek. Ekspertiz raporunda aracın özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek. Bu rapor, sekiz yaş veya 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için zorunlu olacak. Raporu, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler verebilecek. Raporu verenler, bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacak.

- İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre garanti altında olacak. Garanti kapsamındaki parçalarda meydana gelen arızalar en fazla 30 iş günü içinde giderilecek.

- Yönetmelik gereği galeriler, imar mevzuatında belirlenen alanlarda, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen ve konutların olmadığı binalarda açılabilecek. Yetki belgesi alınabilmesi için de galerinin açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın sığabileceği büyüklükte olması gerekecek. Otomobil için bu alan 25 metrekare; motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekare esas alınacak. Araçların sergilendiği alanın net yüksekliği de en az üç metre olacak. Mevcut galerilerin yeni yönetmeliğe uyumu için 1 yıl geçiş süresi tanındı.

- Edinilen bilgiye göre bakanlık, kayıtdışı alım satımları önlemek için kişilerin yapacağı ikinci el araç satışını yıllık üç ile sınırlamayı planlıyordu. Ancak Başbakanlıkta son şeklini alan yönetmeliğe bu sınırlama konulmadı.

Etiketler: gazetehaberleri , ikinci el , otomotiv
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