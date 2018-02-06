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    Haberler >Eğitim>İkinci döneme eylemle başladılar

    İkinci döneme eylemle başladılar

    Gülseven ÖZKAN
    06.02.2018 - 01:23 | Son Güncelleme:

    325 öğrenci ve 20 öğretmenle hizmet veren Bostancı İlkokulu hakkında, eski olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl yıkım kararı alındı.

    Çocuklar, aynı bölgede 300’ün üzerinde öğrencinin eğitim aldığı Melih İsfendiyar İlkokulu’na taşındı. İkinci dönemin başında yeni okullarına gelen bir grup veli ise buna tepki göstererek okulun kapısında çocuklarıyla eylem yaptı. “Sınıfımızın dağılmasını istemiyoruz”, “Okula geldim, sınıfım yok” yazılı pankartlar taşıyan veliler, sınıf mevcutlarının arttığını, öğrencilerin bu durumdan psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Veliler, sorumlular hakkında işlem başlatılmasını istedi. Bostancı İlkokulu’ndan bir yetkili ise, “Yıkılıp bir sene içinde yeniden yapılacak. Mağduriyet yok. Sınıflar kalabalık değil” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , eğitim , eylem
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