Tatil bitti, şimdi ders zamanı... İkinci dönemde öğrencileri neler bekliyor?

Yarıyıl tatili bitti, dersler bugün yeniden başlıyor. Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci ve 1 milyon 66 bin 68 öğretmen bugün yeniden ders başı yapıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan ara sınıf öğrencileri için birinci dönemden farklı bir durum söz konusu değil. Onlar derslere devam edip, okul sınavlarını vermekle sorumlu olacak. Ortaokul 8’inci ve lise 12’nci sınıflar ile mezunlar için ise ikinci dönem, değiştirilen liseye ve üniversiteye giriş sınav sistemlerinin uygulanma süreci olacak.

LİSELERE GİRİŞ SINAVI 2 HAZİRAN’DA

2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yapılan yeniliklerden biri liselere giriş sistemindeki değişiklik oldu. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kaldırıldı. Yerine adrese dayalı kayıt sistemi getirildi. Yeni sistemle ortaokuldan mezun olup, liseye gidecek öğrencilere mahallesindeki en yakın istediği okula yerleşmesi için 5 tercih hakkı verilecek. Eğitim bölgeleri ise henüz açıklanmadı. Aralarından fen ve sosyal bilimler liseleriyle proje okulların yer aldığı yaklaşık 700-800 okul ise sınavla öğrenci alacak. Galatasaray, Kabataş, İstanbul Erkek gibi köklü liseler sınavla öğrenci alacak okullardan. Ancak bu liselerin tamamının isimleri henüz açıklanmadı. İsteyen öğrencilerin katılabileceği liselere giriş sınavı 2 Haziran’da uygulanacak. Sınavlar köylerde yapılmayacak, il ve ilçelerde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin’in yaptığı açıklamaya göre, sınavla yüzde 10’luk üst grup öğrenci seçileceği için sorular zor olacak.

YKS 23-24 HAZİRAN’DA

Bir diğer önemli değişiklik ise üniversitelere girişi sisteminde yapıldı. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) kaldırıldı. Yerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi. Bu sınav iki oturum olarak yapılacak. Başvuruları 1-21 Mart’ta alınacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran’da, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile yabancı dil sınavı 24 Haziran’da gerçekleşecek. YKS’nin sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak.