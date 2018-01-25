’İkinci dönem güzel goller bekliyorum’

“Gece gölgenin rahatına bak da dön şu matematiğin haline bak”, “Instagram dili ve edebiyatında gösterdiğin başarıyı Türk dili ve edebiyatına da yansıtman dileğiyle”... Bunlar lise öğrencilerinin karnelerinde birinci dönem değerlendirmeleri kısmında yazan yorumlardan bazıları. Siz de bunlardan birine sosyal medyada rastlamış olabilirsiniz. Lise öğretmeni Selman Elmas’ın öğrencilerinin karnelerine yazdığı birinci dönem değerlendirmeleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Mardin Kızıltepe’de özel bir sağlık meslek lisenin tarih öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Elmas, 2016 yılından bu yana her yıl bu tarz notlar yazdığını belirtiyor. Bu yıl Youtube fenomeni Danla Bilic’in isminin geçtiği bir karne notunu sosyal medya hesabından paylaşmasıyla yayıldığını söylüyor.

DERSE İLGİLERİ ARTIYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu Elmas, öğrencilere dersi ve okulu sevdirmek için mizahı kullandığını belirtiyor. “Eğitimde hazır bulunuş diye bir tabir var. Normal anlatımla öğrenciler dersten kopuyor. Mizahı kullanınca öğrencinin derse ilgisi artıyor. Hatta ders bittikten sonra başka sınıfın dersine gelen öğrenci oluyor” diyerek anlatıyor. Dersle ilgili herhangi bir hazırlık yapmadığını söyleyen Selman hoca, “Doğaçlama gelişiyor” diyor.

ÖĞRENCİYE GÖRE NOTLAR

Elmas, karnedeki birinci dönem değerlendirmelerini ise öğrencilerin ilgi alanlarına göre yazdığını belirtiyor. Öğretmenin notlarla vermek istediği mesaj da var, şöyle anlatıyor:

“Her öğretmenin sorumlu olduğu bir sınıfı var. Karnede değerlendirme kısımlarını onlar hazırlıyor. Ben de öğrenciyle konuşmalarımızdan aklımda kalan şeylere göre notlar yazıyorum. Örneğin, bir öğrenci yeni telefon almış onu gösteriyor, onunla ilgili bir şey yazıyorum. Bir diğeri sosyal medyada gördüklerini anlatıyor, ona göre bir şeyler yazıyorum. Bu notlarla vermek istediğim bir mesaj var. Gençlerin daha çok bilime odaklanmasını diliyorum. Sosyal medyada onlara fayda sağlamayacak şeylerle vakit kaybetmemelerini istiyorum. Bunu onların anlayacağı dille aktarıyorum. Geleceğimizi kurtaracaklar onlar. Akılcılık ve bilimselliği ön planda tutmaları, kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Ülke olarak çağ atlamamızı ilke ediniyorum.”

KOPYA İSTEYENE ÖĞRETMEN SELFİESİ

Gençlerin yanlışlarına sert tepkiler vermenin doğru olmadığını anlatan Selman öğretmen, bir anısını şöyle anlatıyor:

“Öğrencilerin yaptığı hatalara kesinlikle sert çıkmıyorum. Önemli olan yanlışını güzel bir dille aktardığınız zaman öğrenci anlıyor. Örneğin, bir ortak sınavda yan sınıftan bir öğrenci, benim olduğum sınıftaki bir öğrenciden telefonla kopya istedi. Onu gördüm, mesaja tamam yazdım. Sonra fotoğrafımı çekip, attım. Öğrenci için bir ders oldu, bir daha öyle bir şey yapmaz.”

ARA TATİLDE BOL ANTRENMAN

Elmas’ın karnelere yazdığı notlardan bazıları şöyle:

-Telefonun IPhone 6 plus, derse ilgin Nokia 3310

-Hayatın gerçeklerini Danla Bilic’in makyajı bile kapatamaz. O yüzden daima en iyisi ol

-Çiçekler, böcekler, kelebekler filan

-Galatasaray maçlarından etkisiz olmasına rağmen 90 dakika oynayan Selçuk İnan gibisin. İkinci dönem güzel goller bekliyorum

-Halı sahada yemediğin golleri derslerde yemişsin. Yalnız edebiyat hocası golü doksana çakmış. Ara tatilde bol antrenman

-Dönemin ortalarından itibaren göstermeye başladığın gayret ve başarı Galatasaray’ın süper kupayı Real’den aldığı maç kadar heyecan verici. İkinci dönem de gollerine devam etmen dileğiyle.

-Bu dönem derslerinde yükselme dönemini yaşıyorsun, umarım ikinci dönem duraklama dönemine girmezsin.

-Dolar gibisin gün geçtikçe daha çok değerleniyorsun, tebrikler.

-Güzelliğin resmini çiz deseler senin karneni gösterirdim.