İkinci çeyrekte 842 milyon TL’lik ciro

Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan TeknoSA, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre aynı mağazalarda yüzde 14,3lük büyüme sağlayarak 2017deki başarılı finansal sonuçlarını devam ettirdi. Online kanalı teknosa.comda performansını artıran şirket, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 25e yakın büyüme kaydetti. TeknoSA, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) rakamlarında da ilk çeyreğe göre 1 puanlık artış sağlayarak yüzde 4den yüzde 5e çıkardı.

2017 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, Perakende sektörü için genelde durgun geçen ilk 3 ay içinde yükselen bir grafik, başarılı ve pozitif finansal sonuçlar açıklamıştık. İkinci çeyrek içerisinde özel günlerin yarattığı hareketlilik ve farklılaşan hizmetlerimizle aynı mağaza satışlarında hedeflediğimiz artışı yakaladık ve karlılığımızı katladık. Öncülük ettiğimiz çoklu kanal modelinde derinleşmeye devam ediyoruz. İlk yarı toplam ciromuz 1 milyar 531 milyon TL olarak gerçekleşti. Karlılık ise 9 milyon TLye ulaştı. Hedefimiz, yılın diğer yarısında sektörün üzerinde büyüyerek pozitif değer yaratmayı sürdürmek dedi. Firma yılın ilk çeyreğinde 689 milyon TL’lik ciro elde etmişti.