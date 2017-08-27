'İkinci çeyrek büyümesi yüzde 5'i geçer'

Zeybekci, Acıpayam Talip Özkan Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin 6. olağan ilçe kongresine katıldı.

Burada partililere hitap eden Zeybekci, Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10, Avrupa'nın ilk 3 ekonomisinden biri olma hedefinin mutlaka yakalanacağını söyledi.

Geçen hafta açıklanan ve ülkelerin ekonomik büyümelerini gösteren IMF raporunda Türkiye'nin dünyadaki 13. büyük ekonomisi olduğuna dikkati çeken Zeybekci "Türkiye şu anda dünyanın 13. büyük ekonomisi. İspanya'yı da geçtik. Avrupa'nın da 5. büyük ekonomisi." diye konuştu.

Ortadoğu coğrafyası yeniden şekillenirken Türkiye'nin büyüdüğünü ve geliştiğini gören bazı çevrelerin bundan rahatsızlık duyduğunu anlatan Zeybekci, "Diyorlar ki 'bu masaya sen oturmayacaksın'. Peki oturmayalım. Biz ayakta bekleriz diyoruz bir süre. Bir bakıyorlar ki, Türkiye'nin o muhteşem gölgesi

masanın üzerini kaplamış. Ondan da rahatsız oluyorlar. Ellerindeki kalemlerle haritalar çizecekler. Türkiye'nin etrafında ihanet çemberleri çizecekler. Türkiye'yi orasından burasından saracaklar. Bir bakıyorlar ki tepelerinde duruyoruz. Hepsinden büyük bir ülke duruyor tepelerinde. Onun için endişe edip, rahatsız oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"BİZ DE ADALET İSTİYORUZ"

Zeybekci, 15 Temmuz'un bir darbe girişimi değil bir işgal girişimi olduğunu vurguladı. İşgal girişiminde bulunanlara yönelik "biz de adalet istiyoruz" diyen Zeybekci, "Bugün adalet istiyoruz diye yola çıkanlar var ya, biz de adalet istiyoruz. Adana'da benim soydaşlarıma giden o MİT tırlarına ihanet eden Türkiye'yi terör örgütüne yardım ediyor diye gösterenlere karşı bu milletin adaletini istiyoruz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. İhanetin cezasını çekmesini istiyoruz. Tarihinden haberdar olmayan hainlerin hesap vermesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

"İHRACATTA TARİHİ REKOR KIRACAĞIZ"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili tahminlerini yenilemeye bile vakitlerinin yetmediğini ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 2017 büyümesine yüzde 2 küsur dediler. Yüzde 2,8, 3 diyen oldu, 3,1 diyen oldu. Bir kere yenilediler. 3,5 yaptılar. Şimdi bir kere daha yenilediler 4 yaptılar. Yetmeyecek. Birinci çeyrekte yüzde 5. Dünyada 3. sıradayız, geçen seneki ihanete rağmen, etrafımızı saran o ateş çemberine rağmen. İkinci çeyrekte yüzde 5'in biraz üzerinde yüzde 5.1, 5,5 gibi daha fazla olacak inşallah. Üçüncü çeyrek yani son çeyreğe geldiğimizde yüzde 7,5 civarında büyüyecek Türkiye. Allah'ın izniyle o zaman 3. çeyrek büyümesiyle dünyada ikinci olacağız.

Allah aşkına şöyle bakalım. Gurur duyalım. Yıl sonu Allah'ın izniyle muhteşem bir sonuç olacak. İhracatta tarihimizin rekorunu kıracağız inşallah 2017 yılında. Neye rağmen, etrafımızdaki ateş çemberine ve tuzaklara rağmen. Onun için Türkiye'ye inanın ve inanmaya devam edin."

Konuşmaların ardından kongre seçiminde Nurhayat Şanlı Acıpayam AK Parti İlçe Başkanı seçildi.