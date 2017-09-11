İkinci çeyrek büyüme rakamı yüzde 5,1 olarak açıklandı

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA YÜZDE 5,1 ARTTI

Gayrisafi yurtiçi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16,3 artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri olarak; tarım sektörü yüzde 4,7, sanayi sektörü yüzde 6,3, inşaat sektörü yüzde 6,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı.







TOPLAM NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 3,2 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 3,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,3 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,5 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 10,5 mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 2,3 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10,5, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.



İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 10,8 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,5 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 36,2 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,1 iken bu oran 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 36,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,5'ten yüzde 47,8'e yükseldi.



MAL VE HİZMET ARTIŞI SÜRDÜ

Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek, 2. çeyrek büyümesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları belirtti: “2017 yılı ikinci çeyreğinde ekonomimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 büyüdü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 oranında gerçekleşti. Böylece yılın ilk yarısında büyüme hızı yıllık yüzde 5,1’e ulaştı. İç ve dış talebin büyümeye pozitif katkı sağlamasıyla dengeli büyüme ikinci çeyrekte de devam etti. Yurtiçi talep büyümeye 3,2 yüzde puan katkı sağlarken; net dış talep 1,8 yüzde puan katkı sağladı .

Önemli pazarlarımızdan Avrupa ile emtia ihracatçısı ülkelerin güçlü talebi ve turizm gelirlerimizdeki artış sonucunda mal ve hizmet ihracatımız ikinci çeyrekte yıllık yüzde 10,5 büyüdü. 16 Nisan referandumundan sonra belirsizliklerin azalması ile finansal piyasalarda belirgin bir pozitif eğilim görüldü. Aynı zamanda hem reel kesim güveni hem de tüketici güveni toparlandı. Kaynaklarını ve etkinliğini artırdığımız Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefalet sistemi ikinci çeyrekten itibaren ticari krediler kanalıyla ekonomik büyümeyi destekliyor. 2017 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler de güçlü ekonomik büyümenin ivme kazanarak devam ettiğini göstermekte. Sağlanan güçlü büyüme olumlu ancak tek başına yeterli değildir.

Bu büyümenin kapsayıcı olması temel önceliğimizdir. İstihdamı arttırmaya yönelik aldığımız tedbirler ve ekonomik büyümedeki ivmelenme sonucunda, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılsonuna göre yaklaşık 600 bin kişiye ilave istihdam sağladık. Böylece 2017 yılı başından itibaren işsizlik oranında kademeli düşüş gerçekleşti. Türkiye son 15 yılda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sağlam ekonomik temelleri sayesinde ortalama yüzde 5,7 oranında güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Önümüzdeki dönemde bu performansı daha da artırmak ve ekonomimizin yapısal dönüşümünü hızlandırmak için kapsamlı reform gündemimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı bu dönemde yapısal reformların sağlayacağı katkı ile yüksek gelir seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz.”

YÜKSEK BÜYÜME ORANI DEVAM ETTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise “İkinci çeyrekte bayram nedeniyle oluşan işgünü kaybına rağmen ekonomimiz ilk çeyrekte elde edilen yüksek büyüme oranını devam ettirmiştir” açıklamasında bulunurken konu hakkındaki değerlendirmesine şöyle devam etti, “Hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz teşvikler ve desteklerin ne kadar yerinde olduğu yılın ilk yarısında elde ettiğimiz yüksek büyüme oranında kendisini göstermiştir. İç talep, kredi genişlemesi ve vergi indirimlerinin yanı sıra ekonomide beklentilerin iyileşmesi ve öngörülebilirliğin artması ile ekonomik büyümenin sürükleyicisi olmuştur.

Yatırımlar da referandum sonrası pekişen siyasi ve ekonomik istikrara ek olarak yatırım ortamını iyileştirmek, yatırımları teşvik etmeye yönelik attığımız adımlarla birlikte yüzde 9,5 artış kaydetmiştir. Açıklanan veriler büyüme kompozisyonunun da sağlıklı olduğunu ortaya koymaktadır. Artan küresel ticaret hacmi, ticaret ortaklarımızın talebindeki iyileşme ve turizmdeki toparlanmayla birlikte 2017 yılı ikinci çeyreğinde dış talep büyümeye yüzde 1,7 puan pozitif katkı sağlamıştır. Ekonomiye ilişkin öncü göstergeler yılın geri kalanında da büyümenin güçlü devam edeceği yönündedir. Özellikle üçüncü çeyrekte turizmdeki toparlanma, ihracattaki olumlu seyir ile baz etkisi ekonomik büyümeyi ivmelendirecektir.

Bu göstergeler ışığında 2017 yılında OVP hedefimizin de üzerinde büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz. Ara vermeden hızla uygulamaya devam edeceğimiz reformlar, aldığımız tedbirler, pekişen güven ve dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler ekonomideki canlanmayı desteklemeye devam edecektir.”



DEVLET HARCAMALARINDA DÜŞÜŞ

Gedik Yatırım Algoritmik işlemler Müdür Yardımcısı: İkinci çeyrek büyüme rakamı yüzde 5.1 açıklandı. İlk çeyrek ise yüzde 5’ten yüzde 5.2’ye revize edildi. Detaylara baktığımızda KGF etkisi güçlü olarak görülmeye başlandı. Hane halkı harcamaları geçtiğimiz yıla göre daha az artış gösterirken, devlet harcamalarında yüzde 4.3 düşüş görüldü. Büyümenin beklentinin altında kalması bu iki kalemden kaynaklanıyor. Net dış talebin katkısı ise yüzde 1,8 puan oldu.

Özellikle yatırımlardaki artış dikkat çekici. Sektörlere baktığımızda ise sanayinin önceki dönemlere göre ivme kazandığını görüyoruz. Sanayi sektörü yüzde 6.3 büyürken, inşaat sektörü de yine iyi performans sergileyerek yüzde 6.8’lik büyüme yakalamış. Tarım sektörü bu rakam yüzde 4,7, hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,7 arttı.

Genel olarak öncü veriler yılın ikinci yarısında güçlü büyümenin devam edeceğini gösteriyor. Sanayi üretimi Temmuz’da yıllıkta yüzde 14.5 ile 6.5 yılın en güçlü artışını kaydetti. 3.çeyrekte turizmdeki toparlanma ve ihracattaki olumlu seyirle birlikte baz etkisi ekonomik büyümeyi hedefe ulaştırabilir."