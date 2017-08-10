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    İkinci Bahar’dan kadınlara özel geleneksel el işi

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    10 Ağustos 2017 - 12:24Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 12:24

    Londra’da 600 civarında üyesi bulunan ve kadınların yaşadığı sorunları saptayıp çözüm için projeler üreten İkinci Bahar Derneği, tatil sezonuna rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

    DERNEĞİN başkanlığını metafizik doktoru, aynı zamanda değişik okullarda öğretmenlik yapmış olan Fatoş Ozanoğlu üstlenmiş. 25 yıldan bu yana güzellik uzmanlığı da yapan Ozanoğlu, yaklaşık 30 yıldır dernek yönetimiyle ilgili bilgi ve birikim sahibi. Çeşitli projeler kapsamında haftanın altı günü Kuzey Londra’da, üç mekanda çalışmalar yapan dernek bünyesinde, Güney Londra’nın Catford bölgesindeki bir Türk restoranında üç aydır perşembe günleri hizmet veriliyor.

    İkinci Bahar’dan kadınlara özel geleneksel el işi

    MEZUNLARA DİPLOMA VERİLİYOR
    Kadınlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Ozanoğlu, şöyle dedi:
    “30 kişilik sınıflarda öğretmenlerimiz nezdinde çalışmalar yapan bayanlar yastık başlığı, mutfak önlüğü, tutacak, masa örtüsü, tabak altlığı, kanaviçe koltuk örtüsü yapıyor. Aynı proje altında tığ işi ve örgü çalışmalarımız da var. Haftanın üç günü 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen ve toplam 35 hafta süren kurs ardından başarılı üyelerimize diploma veriliyor.”

    İkinci Bahar’dan kadınlara özel geleneksel el işi

    Etiketler: İkinci Bahar Derneği , Londra , Fatoş Ozanoğlu
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