İkinci Bahar’dan kadınlara özel geleneksel el işi

DERNEĞİN başkanlığını metafizik doktoru, aynı zamanda değişik okullarda öğretmenlik yapmış olan Fatoş Ozanoğlu üstlenmiş. 25 yıldan bu yana güzellik uzmanlığı da yapan Ozanoğlu, yaklaşık 30 yıldır dernek yönetimiyle ilgili bilgi ve birikim sahibi. Çeşitli projeler kapsamında haftanın altı günü Kuzey Londra’da, üç mekanda çalışmalar yapan dernek bünyesinde, Güney Londra’nın Catford bölgesindeki bir Türk restoranında üç aydır perşembe günleri hizmet veriliyor.





MEZUNLARA DİPLOMA VERİLİYOR

Kadınlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Ozanoğlu, şöyle dedi:

“30 kişilik sınıflarda öğretmenlerimiz nezdinde çalışmalar yapan bayanlar yastık başlığı, mutfak önlüğü, tutacak, masa örtüsü, tabak altlığı, kanaviçe koltuk örtüsü yapıyor. Aynı proje altında tığ işi ve örgü çalışmalarımız da var. Haftanın üç günü 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen ve toplam 35 hafta süren kurs ardından başarılı üyelerimize diploma veriliyor.”