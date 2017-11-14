İkili ilişkilerimiz geleceğe yönelik güveni artırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda bir araya geldi. Türk heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulunurken, Rus heyetinde de Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Kremlin Basın Sözcüsü Dimitry Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Rus Devlet Nükleer Enerji Kurumu Başkanı Aleksey Lihaçev yer aldı.

İNANIYORUM Kİ VERİMLİ GÖRÜŞME OLACAK

Baş başa görüşme öncesi iki lider konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine “Sayın Başkan çok kısa bir süre içerisinde sizlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim” diyerek başladı. Özellikle bu normalleşme süreci içerisinde gerçekten yoğun bir şekilde bir araya gelişlerinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari bütün bu ilişkiler her geçen gün artarak devam ediyor. İkili görüşmelerimiz sadece rutin olmanın ötesinde aynı zamanda telefon diplomasimiz de aramızda ve üst düzey yöneticiler arasında da güçlü bir şekilde devam ediyor. Ben bu davetinize de çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki verimli bir görüşme olacak. Buradan da Kuveyt ve Katar’a bu şekilde ayrılacağız.”

‘İLİŞKİLER ESKİ HALİNE DÖNDÜ’

Putin de Türkiye ile Rusya’nın, Suriye krizi dahil tüm alanlarda birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, “Yaptığımız görüşmeler, bu konuların çözümüne ilişkin olumlu bir etki yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminde yaşanan düşüşe işaret eden Putin, “Ancak bu yılın ilk 8 ayında ticaret hacmimiz yüzde 30’dan fazla arttı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ziyareti için teşekkür eden Putin, “Dediğiniz gibi Soçi, Türkiye’ye son derece yakın bir şehir” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. 2 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeler de 2 saat sürdü.

Erdoğan basın toplantısının ardında Kuveyt’e hareket etti. (AA)

KRİZ ÖNCESİ SEVİYEYE ULAŞTIK

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: özetle şunları söyledi:

Suriye ihtilafına ilişkin gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulduk. Siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız. Buna bağlı olarak Astana görüşmeleri ve şiddetin azaltılması konusuna önemli katkılar yaptık.

Siyasi ilişkilerimize paralel olarak ekonomik ilişkilerimizde yükseliş seyrine girdi. Ekonomide son kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz. İşadamlarımızın önündeki vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor.

Sayın Putin ile Sayın Trump arasındaki Vietnam’da yapılan ortak açıklamayı önemsiyoruz. Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda yakın ve güçlü işbirliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum.

‘DÜŞÜŞÜ TELAFİ EDECEĞİZ’

Rusya lideri Putin ise ikili ilişkilerin kriz öncesi seviyeye ulaştığını ifade ederek şöyle konuştu: “Geçen yıldan bu yana oluşan düşüşü telafi edeceğiz. Türkiye’den mahsullerin ithalatı tekrar başladı. Kalan sınırlandırmaların kaldırılmasına dair konuları bugün ele aldık.”

PUTİN’İ MERSİN’E DAVET ETTİ

Bu yıl içerisinde Rusya Federasyonu’nu üçüncü kez ziyaret ettiğini, dünkü buluşmayla Putin ile yıl içerisindeki altıncı görüşmeyi gerçekleştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akkuyu Nükleer Santralı temelinin çok yakında atılmasını planlıyoruz. Bu temel atma törenine dostum Rusya Devlet Başkanı Putin’i davet ediyorum. Temel atma seremonisi sanırım 2-3 hafta içerisinde gerçekleşecek” dedi.