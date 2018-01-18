İkili eğitim 2019’a kadar tamamen kalkıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Türkiye’nin 25 ilinden seçilmiş önder vasfına sahip 500 imam hatip lisesi öğrencisinin katıldığı Türkiye Öğrenci Meclisi Kurultayı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı.



Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Ülkelerin gücü, iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelir. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın kişilik ve kabiliyetlerini üst düzeyde geliştirerek yetiştirilmesini istiyoruz. Hangi alanda olursa olsun bütün çalışmalarımızın amacı çocuklarımıza kalkınmış, refah içinde güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bunu da ancak ve ancak iyi bir eğitimle gerçekleştireceğimizin farkındayız. Bu doğrultuda insanlarımızın yaşam standartlarını her alanda yükseltmek için 10. Kalkınma Planı'nda eğitim için hedefler konulmuştu. 2013 yılında konulan bu hedeflerin hemen hemen hepsine ulaşıldı” dedi.

“EN BÜYÜK YATIRIMI DOĞUYA YAPTIK”

“10. Kalkınma Planı 2014- 2018 yıllarını kapsıyor” diyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz özetle şöyle konuştu:

“O raporda, eğitimde beşeri ve fiziksel altyapı farklılıkları azaltılmak istenilmiş, bugün bu hedefi hemen hemen yakaladık. Öğretmen doluluk oranı Doğu'da yüzde 92 Güneydoğu'da yüzde 90, eğer biraz daha açıklık varsa o da yüzde 80’ler civarında olan Batı'da. Derslik başına düşen öğrenci sayısını 36’lardan 24’e düşürdük. Ama Hakkari’de Bitlis’te bu oran 22. Bizden önceki dönemde Doğu ihmal edilmişken, biz her alanda olduğu gibi eğitimde de en büyük yatırımı doğuya yaptık.

“DEĞERLER EĞİTİMİ, EĞİTİMİN ODAK NOKTASINA KONULDU”

Eğitime erişim imkanlarını arttırmak ve ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 100 yapmak gibi bir hedef koyduk. Gerçekten eğitime erişim imkanlarını arttırdık. 1 milyon 300 bin evladımızı eğitime ulaşsın diye taşıyoruz. Ortaöğretimde de bürüt okullaşma bugün yüzde 103. Koyduğumuz hedefin de üstündeyiz. Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana en demokratik katılımlarla müfretatımızı güncelledik. Bu yıl birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflara yeni müfredatı uyguluyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren de diğer sınıfların müfredatını yenileyeceğiz. Yenilenen müfredatımızda işlevsel bilgilerin ön plana çıkarılması için sadeleştirme yapıldı. Değerler eğitimi, eğitimin odak noktasına konuldu.

MİLLİ GELİRDEN EN FAZLA PAY EĞİTİME AYRILDI

OECD ülkelerinin ortalama milli gelirden eğitime harcadığı para yüzde 5. 2. Bizde ise bu oran 6.2. Bu oranımızla Avrupa’da milli gelirden en fazla pay eğitime ayrıldı desek doğrudur. İkili eğitimin ve birleştirilmiş sınıf uygulamasının azaltılması isteniyordu. 5 milyon 600 bin öğrenci ikili eğitim alırken, şimdi bu sayı 4 milyon 300 bin. Oranı ilköğretimde yüzde 57’den yüzde 43’e düştü. Ama 2019 sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız. Kaliteli eğitimin olmazsa olmazlarından birisi ikili eğitimin kaldırılmasıdır.

HER ÇOCUĞUN KENDİ MUHİTİNDE EĞİTİM ALMASI SAĞLANMALI

Her çocuğun kendi muhitinde eğitim alması sağlanmalı. Bunu 2013’te söyledik. Siz her okula öğrencileri sınavla yerleştirirseniz bu mümkün mü? Evinin penceresinden baksa yanında okul var ama gönderemiyorsunuz. Niçin? Farklı puanla öğrenci alıyor. Ne yapmak lazım? Sınavı kaldırmak lazım. Öğrencileri kendi muhitinde eğitim alabilecek hale getirmek gerekiyor. Bu yıl TEOG’U kaldırdık. İnşallah evlatlarımızı evlerine en yakın okula yerleştireceğiz. İsteyenlerin girebileceği bir sınavla da öğrencilerimizi okullara yerleştireceğiz."