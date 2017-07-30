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    İki yüksekokul fakülteye dönüştürüldü

    Hürriyet Haber
    30 Temmuz 2017 - 10:45Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 10:45

    Cumhuriyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu fakülteye dönüştürüldü.

    Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkındaki Karar" ile 2 yüksekokulun fakülteye dönüştürülmesi kararı alındı.

    Buna göre, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak Turizm Fakültesi, Hitit Üniversitesi bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

    Bakanlar Kurulunca 12 Haziran'da alınan karar, 30 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Etiketler: yüksekokul , fakülte , resmi gazete
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