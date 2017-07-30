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    İki yüksekokul fakülte oldu

    AA
    30 Temmuz 2017 - 11:05Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 11:05

    Cumhuriyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu fakülteye dönüştürüldü.

     

    Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkındaki Karar" ile iki yüksekokulun fakülteye dönüştürülmesi kararı alındı.

    Buna göre, Cumhuriyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak Turizm Fakültesi; Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi oldu.

    Bakanlar Kurulunca 12 Haziran'da alınan karar, 30 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Etiketler: Resmi Gazete , hitit üniversitesi , Cumhuriyet Üniversitesi , fakülte , yüksekokul
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