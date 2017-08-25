İki yıl sonra yeniden Avrupa’da

LONDRA’daki görevine başlayan Hasan Ünsal, yapacağı çalışmaları anlattı: “Londra bir dünya şehri ve birçok sektörün merkezi diyebiliriz ve tarihi sanayileşmiş bir ülkenin başkenti olması sebebiyle ve bilhassa eğitim amacıyla çok fazla öğrenci çekmekte; gerek dil eğitimi, gerek akademik eğitimler, master, doktora. Bakanlığımız da son yıllarda yurtdışına gönderdiği resmi burslu öğrencilerin ağırlığını İngiltere’ye kaydırdı. Şu an itibariyle bin 215 civarında ülkemizden gelen, bizim resmi burslu dediğimiz, devlet bursuyla gönderilen master ve doktora öğrencisi var. Bizim müşavirliğimiz esas itibariyle bu çocukların burs ödemeleri ve okul ödemelerini yapıyor. Bunun dışında da yine yaklaşık 2 bin civarında özel imkanlarla gelmiş öğrenci var, bunların da askerlik işlemlerini yapıyoruz, tecil işlemlerini.”

TECİL İŞLEMLERİNİ HALLEDİYORUZ

“Kendi imkanlarıyla Türkiye’den öğrenci kalkıp buraya gelmiş, bir üniversiteden kabul almış ama askerliğini tecil ettirmesi gerekiyor. Bunun için bize geliyor, bir dosya açıyor ve biz askerlik şubesine yazıyoruz, ‘Bu burada öğrencidir, bu vatandaşımız, tecil edilsin’ diye. Bu şekilde de yaklaşık 2 bin öğrenci var. Bunun dışında yine bölgemizdeki vatandaşlarımızın çocuklarının Türkçe eğitimini yürütmek üzere Türkiye’den görevlendirilen 33 öğretmenimiz var. Bu yıl içinde gelecek öğretmenlerimiz var, onları bekliyoruz. Şu anda vize işleri sürüyor, tam bir tarih söyleyemiyoruz ama Eylül sonu gibi gelirler, diye tahmin ediyoruz.”