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    İki yıl önce kaybolan gazeteci geri döndü

    DHA
    23.10.2017 - 15:30 | Son Güncelleme:

    Hindistan'da iki yıl önce bilinmeyen bir nedenle kaybolan gazeteci kadın, ailesine geri döndü.

    Özel bir televizyon kanalına bağlı olarak çalışan Zeenat Shahzadi, 2015 yılında 19 Ağustos günü, iş çıkışı bir auto-rickshaw ile evine giderken kayıplara karışmıştı.

    Tanıkların ifadesine göre, Shahzadi'nin aracının önünü kesen iki araba dolusu silahlı saldırgan, gazeteci kadını kaçırıp gözden kaybolmuştu.

    Kaçırıldığından beri ailesinin zihinsel ve psikolojik olarak büyük sıkıntılar çektiği ve ablasının kaçırılmasının ardından Shahzadi'nin küçük kardeşi Saddam Hussain'in intihar ettiği belirtildi.

    Polis, kaçırıldıktan iki yıl sonra Pakistan-Afganistan sınırında ortaya çıkan Zeenat Shahzadi'nin, şu an güvenli bir şekilde ailesinin yanında olduğunu açıkladı.

    Açıklamada, Shahzadi'nin ailesinin bir açıklama yapmadığı söylenirken, gazetecinin kaçırılması ve kurtarılması ile ilgili detayların yakında gün yüzüne çıkacağı belirtildi.

    Etiketler: Hindistan , kaçırma
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