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İki yeni BlackBerry telefon birden geliyor!

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 07:38 | Son Güncelleme:

Blackberry Mobile, 2018'de en az iki tane yeni akıllı telefon çıkaracağına söz verdi. Peki BlackBerry'den neler beklemeliyiz?

BlackBerry markası uzunca bir süre durgun görünüyordu ama KEYone ve Motion gibi Android'li cihazlarla marka yeniden bazı kullanıcıların inancını kazanmaya başladı. Uzun süreli fanlardan ve diğer akıllı telefonlardan BlackBerry'e geçen kullanıcılardan gelen güçlü geri-bildirimler üzerine, TCL'nin BlackBerry Mobile'i 2018'de en az iki akıllı telefon çıkarmaya söz verdi. Bahsettiğimiz cihazlar yalnızca farklı renk türleri değil, bunlar tamamen yeni cihazlar olacaklar ve ikisi de BlackBerry'nin imza özelliği olan fiziksel klavyeleri barındıracaklar.

BlackBerry Mobile'ın Genel Cihaz Portfolyosu Başkanı Gareth Hurn, şöyle diyor: "Klavye piyasasını büyüteceğimiz konusunda kendimize güvenimiz tam."

Cihazların detayları hakkında ise BlackBerry henüz çok bir şey açıklamamayı tercih ediyor.

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