İki yalı daha aldı

Ali Ağaoğlu, geçtiğimiz yıl Avrupa Yakası’nda Boğaz’a nazır bir yalı almıştı.
Bu yalı için 7 milyon euro ödeyen ünlü işadamı, mimarisini geçtiğimiz yaz bitirdiği evine yerleşti. Ağaoğlu, geçtiğimiz aylarda iki yalı daha satın aldı. Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı ve Anadolu yakasında bulunan Amcazade Yalısı’nı alan Ali Bey, bu yalıları restorasyon çalışmalarının ardından otele dönüştürmeyi planlıyor. Eskiden Carlton Otel’in bulunduğu Yeniköy’deki araziyi de satın alan işadamı, burada da yeni bir otel yapacak. Ağaoğlu, bu proje için çalışmalara başladığını söyledi.
40’a bir var
Eski manken şebnem Dinçgör Dereli, önceki gece Longtable’da yeni yaşını kutladı. şebnem Hanım, eşi Mehmet Dereli’nin organize ettiği ve 20 dostunun hazır bulunduğu davette, arkadaşları Pınar Tezcan ve Allegra Levi’yi de görünce çok mutlu oldu. 39 yaşına giren şebnem Hanım’ın doğum günü davetine Hasan-Ayşe Erdem çifti de katıldı.
Dövmelerini gösterdiler
Atatürkçü gençler yetiştirmek, onlara burs verip eğitimlerini pekiştirmek ve ayrıca Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’ne katkıda bulunmak amacı ile Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından önceki gece Hilton Otel’de bir defile düzenlendi. Defileyi izleyenler arasında Meryem-Mustafa Doğan çifti de vardı. Kısa süre sohbet ettiğim çift, konuşmamız sırasında yeni yaptırdıkları dövmeleri gösterdi. Meryem Hanım koluna Mustafa D. yazdırmış, Mustafa Bey de onun adını Farsça olarak bileğine dövme yaptırmış.
Longtable’da Odabaşı farkı
Longtable Burjuva Bar’ın klasikleşen Revolution Party serisine ünlüler ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Daha önce Kenan Doğulu, Ece Sükan, A46 ve şehnaz-Mehmet Tuna çiftinin ev sahipliği yaptığı partinin önceki geceki ev sahibi ise dünyaca ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı’ydı. Heidi Klum, Elizabeth Hurley, Ajda Pekkan ve Gülben Ergen gibi birçok ünlü ismi fotoğraflayan Odabaşı, konuklarıyla yakından ilgilendi. Sergen Yalçın, Heves Ekinci, Esin Maraşlıoğlu, Seda Üren, Seda Ertan, Julia Nitu, Pınar Tezcan, Rüzgar Çetin ve Demet Akalın gibi pek çok tanınmış simanın katıldığı “Strike A Pose” (Poz Ver) konseptli partide, ünlü fotoğrafçının konuklarına eğlenceli sürprizleri de oldu. Odabaşı, onur konuğu Gülben Ergen’i çıkışta kapıya kadar geçirdi. Objektiflere Nihat Odabaşı’nın maskesi ile poz veren Ergen, dört aylık hamile olduğu için sigara içilen kulüpte fazla kalamayacağını, bu yüzden partiden erken ayrıldığını söyledi.
Gül jesti güldürmedi
Önceki gece Nihat Odabaşı’nın Longtable’daki partisinde Seben Koçibey’i gördüm. Bozok Gören ile nişanlı olan Seben Hanım’ın o gece yanında nişanlısı yoktu. Koçibey, mekândan Gökmen Gökbakan ile birlikte çıktı. Gökbakan, kapıda bekleyen çiçekçi çocuğa para verip elindeki gülleri Seben Hanım’a vermesini söyledi. Çocuktan aldığı güllerle birlikte Gökbakan’ın otomobiline binen Seben Hanım’ın bu güzel jeste rağmen moralsiz olduğu dikkatimi çekti.
Babylon’da nostalji gecesi
Naim Dilmener ve Sarp Dakni, 4 Nisan gecesi Babylon’da birlikte konser verecek. “Eski 45’likler” adlı gecede müzikseverler eski 45’liklerle coşacak. Repertuvarlarını Ajda Pekkan’dan Raffaella Carra’ya, Enrico Macias’tan Erol Büyükburç’a geniş bir yelpazede tutan ikiliden Dilmener Türkçe, Dakni ise yabancı şarkılar çalacak.
İki yalı daha aldı
Ali Ağaoğlu, geçtiğimiz yıl Avrupa Yakası’nda Boğaz’a nazır bir yalı almıştı.
Bu yalı için 7 milyon euro ödeyen ünlü işadamı, mimarisini geçtiğimiz yaz bitirdiği evine yerleşti. Ağaoğlu, geçtiğimiz aylarda iki yalı daha satın aldı. Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı ve Anadolu yakasında bulunan Amcazade Yalısı’nı alan Ali Bey, bu yalıları restorasyon çalışmalarının ardından otele dönüştürmeyi planlıyor. Eskiden Carlton Otel’in bulunduğu Yeniköy’deki araziyi de satın alan işadamı, burada da yeni bir otel yapacak. Ağaoğlu, bu proje için çalışmalara başladığını söyledi.
40’a bir var
Eski manken şebnem Dinçgör Dereli, önceki gece Longtable’da yeni yaşını kutladı. şebnem Hanım, eşi Mehmet Dereli’nin organize ettiği ve 20 dostunun hazır bulunduğu davette, arkadaşları Pınar Tezcan ve Allegra Levi’yi de görünce çok mutlu oldu. 39 yaşına giren şebnem Hanım’ın doğum günü davetine Hasan-Ayşe Erdem çifti de katıldı.
Dövmelerini gösterdiler
Atatürkçü gençler yetiştirmek, onlara burs verip eğitimlerini pekiştirmek ve ayrıca Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’ne katkıda bulunmak amacı ile Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından önceki gece Hilton Otel’de bir defile düzenlendi. Defileyi izleyenler arasında Meryem-Mustafa Doğan çifti de vardı. Kısa süre sohbet ettiğim çift, konuşmamız sırasında yeni yaptırdıkları dövmeleri gösterdi. Meryem Hanım koluna Mustafa D. yazdırmış, Mustafa Bey de onun adını Farsça olarak bileğine dövme yaptırmış.
Longtable’da Odabaşı farkı
Longtable Burjuva Bar’ın klasikleşen Revolution Party serisine ünlüler ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Daha önce Kenan Doğulu, Ece Sükan, A46 ve şehnaz-Mehmet Tuna çiftinin ev sahipliği yaptığı partinin önceki geceki ev sahibi ise dünyaca ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı’ydı. Heidi Klum, Elizabeth Hurley, Ajda Pekkan ve Gülben Ergen gibi birçok ünlü ismi fotoğraflayan Odabaşı, konuklarıyla yakından ilgilendi. Sergen Yalçın, Heves Ekinci, Esin Maraşlıoğlu, Seda Üren, Seda Ertan, Julia Nitu, Pınar Tezcan, Rüzgar Çetin ve Demet Akalın gibi pek çok tanınmış simanın katıldığı “Strike A Pose” (Poz Ver) konseptli partide, ünlü fotoğrafçının konuklarına eğlenceli sürprizleri de oldu. Odabaşı, onur konuğu Gülben Ergen’i çıkışta kapıya kadar geçirdi. Objektiflere Nihat Odabaşı’nın maskesi ile poz veren Ergen, dört aylık hamile olduğu için sigara içilen kulüpte fazla kalamayacağını, bu yüzden partiden erken ayrıldığını söyledi.
Gül jesti güldürmedi
Önceki gece Nihat Odabaşı’nın Longtable’daki partisinde Seben Koçibey’i gördüm. Bozok Gören ile nişanlı olan Seben Hanım’ın o gece yanında nişanlısı yoktu. Koçibey, mekândan Gökmen Gökbakan ile birlikte çıktı. Gökbakan, kapıda bekleyen çiçekçi çocuğa para verip elindeki gülleri Seben Hanım’a vermesini söyledi. Çocuktan aldığı güllerle birlikte Gökbakan’ın otomobiline binen Seben Hanım’ın bu güzel jeste rağmen moralsiz olduğu dikkatimi çekti.
Babylon’da nostalji gecesi
Naim Dilmener ve Sarp Dakni, 4 Nisan gecesi Babylon’da birlikte konser verecek. “Eski 45’likler” adlı gecede müzikseverler eski 45’liklerle coşacak. Repertuvarlarını Ajda Pekkan’dan Raffaella Carra’ya, Enrico Macias’tan Erol Büyükburç’a geniş bir yelpazede tutan ikiliden Dilmener Türkçe, Dakni ise yabancı şarkılar çalacak.