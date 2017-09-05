İki Yalancı son bölümüyle final yaptı… İşte finalde yaşananlar

Başrollerini Keremcem ve Yağmur Tanrısevsin’in paylaştığı İki Yalancı yaz sezonunda başlayan macerasını dün akşam tamamladı. Yalanlarla başlayan bir aşkın öyküsünü eğlenceli bir şekilde aktaran İki Yalancı'nın final bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. İşte final özeti!

Duygu ile Serkan, engellerle dolu aşklarını yaşayabilmek için yeni kararlar almak zorunda kalıyorlar! Bodrum'dan başlayıp, İstanbul'a kadar uzayan büyük aşk yolları ayrılsa da devam etmişti. Söyledikleri yalanların ağırlığı altında ezilen Duygu ile Serkan, İstanbul'da hayatlarına giren Alp ve Esra kardeşlerle yeni ilişkilere yol açsalar da birbirlerine besledikleri büyük aşka mani olamamışlardı. Bu engellerden en büyüğü olan Alp'in normal davranışlar sergilememesi, Serkan'ı harekete geçirmişti. Duygu ile evlenecek olması, Serkan'ın bir an önce yeni bir plan yapmasına yol açmıştı.



Duygu ise Serkan'ın söylediği yalanlardan habersiz olarak, ona büyük bir aşk beslese de Alp'ten ayrılamaz. Alp'in, kendisine ihtiyacı olduğunu düşünen Duygu, onu yarı yolda bırakmamak için kalbine engel olmaya çalışır. Duygu'dan kolay kolay vazgeçmeyecek olan Serkan, son hamlesini yapmaya hazırlanır.

İKİ YALANCI FİNAL BÖLÜMÜ