İki Yalancı son bölüm ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İki Yalancı dizisinin yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta! Ayrılık kararı alan Duygu ve Serkan arasında restleşmenin devam ettiği son bölüm finalinde olayların ardı arkası kesilmedi. İki Yalancı 4. bölüm sonunda Alp’in Duygu’ya evlilik teklifi ettiği ana tanık olan Serkan, yaşadığı şoku üzerinden atamamışken ikinci bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Duygu’nun gerçek yaşamını öğrenen Serkan’ın ne yapacağını merak eden izleyiciler, şimdi heyecanla yeni fragmanı bekliyor.
İki Yalancı yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı ancak yayımlanır yayımlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜM ÖZETİ
Serkan ile Duygu kaçırılıyor; onları kurtarmak en yakın arkadaşlarına düşüyor! Duygu’nun, Alp ile yaşadığı ilişkiyi öğrenen Serkan, karşı hamleye geçer ve Esra ile birlikte olur. Duygu ile Serkan’ın yüzleşmesi, ikilinin saklı duygularını da ortaya çıkarır. Tüm bunlar yaşanırken, Alp ile Esra’dan gerçekleri saklamaya çalışırlar. Duygu ile Serkan, yeniden yüzleşme kararı alırlar ve bir araya gelirler. İkilinin hesaplaşmasında sürpriz bir olay yaşanır ve ikisi de apar topar kaçırılırlar. Duygu’nun, Veli Velioğlu’nun kızı olduğu yalanı her ikisini de büyük bir tehlikeye atar. İkili tehlikeli bir oyunun içine düşerler ve kurtarılmayı beklerlerler. Öte yandan Alp, aradığı kızın Duygu olduğundan emindir. Ona evlenme teklifi etmeye hazırlanırken, bu durumu öğrenen Serkan acilen bir plan yapmaya kalkışır.
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