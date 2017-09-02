İki Yalancı final fragmanı yayınlandı

İki Yalancı dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı, final görüntüleri ortaya çıktı. Keremcem ve Yağmur Tanrısevsin’in başrollerini paylaştığı, Serhan Arslan, Hazal Şenel, Koray Erkök, Pınar Karaman, Ahmet Kayakesen ve Rahmi Dilligil’in oyuncu kadrosunda yer aldığı İki Yalancı'nın 4 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak final bölümünde Serkan, kendisiyle ilgili tüm gerçekleri itiraf edecek. Peki Duygu gerçekleri öğrenince nasıl bir tepki verecek? İki yalancının öyküsü nasıl bitecek? İşte ilk görüntüler…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alp'in hırçın davranışları ve Güngör Bey'in anlattıklarını düşünen Serkan, Alp ile ilgili bilgi toplamaya ve Duygu'yu yakınında tutmaya karar vermiştir.

Seren Hanım'ın yardım isteği ve Serkan'ın aşkı arasında kalan Duygu ne yapacağını bilemez bir halde Serkan'a sığınır. İkili birbirlerine karşı koymakta zorlansa da Duygu'nun vicdan azabı çekmemek için Alp'ten ayrılamaması ilişkilerini yeni bir çıkmaza sokar.