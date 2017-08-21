İki Yalancı 7. bölüm fragmanı 2. fragmanında şaşırtan gelişme

İki Yalancı yeni bölümleriyle devam ediyor. Kanal D ekranlarının yaz sezonunda başlayan ve kısa sürede diziseverlerin dikkatini çeken İki Yalancı’nın bu akşam yayınlanacak 7. bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler var. Alp, zaman geçtikçe Duygu'dan şüphelenmeye başlar. Evlenmek istediği kadının başkalarıyla olan yakınlaşmaları dikkatini çeker ve bunu açık şekilde Duygu'nun yüzüne söyler. Duygu ise içinde olan gerçek aşkın sesini dinleyerek yüzüğü çıkartır. Öte yandan Alp'in takıntılı tavrına şahit olan Serkan, Duygu'ya da zarar verebileceği düşüncesine kapılır. Duygu'ya olan hisleri olduğu sürece onun zarar görmesini göze alamaz ve onunla konuşmaya karar verir. Duygu ise Serkan'ın kendisini düşündüğünü fark edince ona nazlanmaya başlar. İşte İki Yalancı yeni bölümünden görüntüler!

At yarışını kaybeden Alp'in davranışları karşısında Serkan şaşkındır. Kaybetme hırsı ile gözü dönen Alp'in ata yapabileceklerini gören Serkan, Duygu için endişelenir ve ona olanları anlatır fakat Duygu, Serkan'a inanmaz. Seren Hanım, yaşlı bakımı için bir yardım gecesi düzenler, gecenin konseptinde çiftler tango yapacaktır. Esra ile Serkan ve Duygu ile Alp dans dersleri almaya başlarlar. Bu sırada Alp, Serkan ve Duygu arasında bazı şeylerden şüphelenmeye başlar. Bu şüphesi git gide artıp hırçınlaşınca Duygu ile kavga ederler. Aynı zamanda Naci ve Cenk de Burcu yüzünden birbirine girerler.