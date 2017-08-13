İki Yalancı 6. bölüm fragmanında fotoğrafları ortaya çıkıyor

İki Yalancı yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Kanal D ekranlarının yaz sezonunda başlayan ve kısa sürede ilgi odağı haline gelen eğlenceli yapımı İki Yalancı’nın 6. bölümünde şaşırtıcı gelişmeler var. Serkan’ın evlilik teklifini kabullenemeyen Duygu işi inada bindiriyor, Serkan ile Duygu'nun çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkması ortalığı karıştırıyor. İki Yalancı, merakla beklenen yeni bölümüyle 14 Ağustos Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

Serkan'ın herkesin içinde yaptığı evlenme teklifi şok etkisi yaratır. Serkan'a büyük öfke duyan Duygu, intikam planına hazırlanır. Yüzüğünü kaptırdığını düşünen Duygu, Serkan ile Esra'yı da ayırabilmek için kollarını sıvamaya hazırdır. Serkan ile Duygu'nun çekilmiş fotoğrafı, Alp ve Esra'yı büyük bir şaşkınlığa uğratır. Öte yandan Burcu, Cenk ile yeni bir ilişkiye başlar. Sokak ortasında ikili arasındaki romantik dakikalar artar ve Burcu, Cenk'i öper. Bu öpücüğün bir tanığı daha vardır; o da Naci... Naci, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Burcu ile Cenk'i de büyük bir sürpriz beklemektedir.

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