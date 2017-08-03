İki Yalancı 5. bölüm fragmanında Serkan’dan Duygu’ya büyük oyun

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İki Yalancı 5. bölümü fragmanı izleyicileriyle buluştu. Zengin eş ararken birbirlerine gönlünü kaptıran iki gencin aşkını kimi zaman komik kimi zamansa eğlenceli bir şekilde aktaran İki Yalancı son bölüm finalinde Serkan, Duygu ile ilgili gerçekleri annesinden öğrenmişti. Dizi takipçileri bu gelişmenin sonucunu merak ediyor. Peki Serkan gerçekleri bildiğini anlatacak mı? Duygu'nun itiraf edeceği gerçek ne? İki Yalancı, merakla beklenen yeni bölümüyle 4 Ağustos Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Serkan'ın annesi Duygu'nun fotoğrafını gösterdiğinde yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Serkan, Duygu hakkında gerçekleri öğrenir. Öğrendiği bu gerçekler iise dostlarıyla paylaşır. Bu şaşkınlıklar devam ederken Serkan'ın aklında Duygu için kötü sonuçlanacak bir plan vardır. Duygu'nun ailesiyle tanıştırmak için Alp'i ikna eder. İşler tam karışıyor derken Burcu ve Duygu çok zengin gösterecek bir ev ve tüm ayarlamaları yapar.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alp, Duygu’ya evlenme teklif etmeye karar vermiştir. Bunun için kardeşi Esra’dan çok özel bir yüzük tasarlamasını ister. Bunu öğrenen Serkan deliye döner ve hemen harekete geçer. Esra ile konuşacak ilişkisini bitirecek sonrasında Duygu’ya tüm gerçeği anlatacaktır. Fakat işler hiç de planladığı gibi gitmez ve kendisini yeni bir çıkmazın içinde bulur.
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