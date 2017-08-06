İki Yalancı 5. bölüm 2. fragmanında Serkan çok şaşırttı

İki Yalancı yepyeni bölümleriyle yaz sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının kısa sürede dikkatleri üzerine çeken romantik komedi türündeki dizisi İki Yalancı yarın akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Duygu’nun Veli Velioğlu’nun kızı olmadığını öğrenen Serkan’ın hamlelerin ön plana çıkacağı yeni bölümde sürpriz dolu gelişmeler var.



İki Yalancı yeni bölümde Duygu’nun Veli Velioğlu’nun kızı olmadığını öğrenen Serkan, Duygu'ya iyi bir ders vermek ister! İSerkan, Alp'in ailesine Duygu'yu istemeye gitmeleri için teklifte bulunur. Evlenme teklifi gerilimini üzerinden atamamışken kendini bir anda Serkan'ın kız isteme emrivakisi içinde bulan Duygu'nun imdadına Burcu yetişir. Aklı Serkan'da, evet dediğine pişman olan Duygu yalanlarla dolu merasim hazırlıklarını başlatır.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Alp, Duygu’ya evlenme teklif etmeye karar verdi. Bunun için kardeşi Esra’dan çok özel bir yüzük tasarlamasını istedi. Bunu öğrenen Serkan deliye döner ve hemen harekete geçti. Esra ile konuşacak ilişkisini bitirecek sonrasında Duygu’ya tüm gerçeği anlattı. Fakat işler hiç de planladığı gibi gitmedi ve kendisini yeni bir çıkmazın içinde buldu.