İki üniversiteden mezun olmuş diplomat çaycı

İzmir’in Konak ilçesinde, iki üniversite bitirmesine karşın iş bulamayan 32 yaşındaki Semih Güler, geçimini çay ocağı işleterek sağlamaya başladı. Öğrencilik yıllarında bankacı olmayı hayal eden Güler, mahallelinin ‘diplomat’ lakaplı çaycısı oldu.

Önce Muğla Üniversitesi’nde Turizm Seyahat İşletmeciliği Bölümünü bitiren, çeşitli otellerde ve turizm acentalarında çalıştıktan sonra yeni bir bölüm okumaya karar veren Güler, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Güler, “Turizm sektöründe sezonluk işçi alınıyor. Yazın çalışıp, kışın işsiz kalıyordum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi okumaya karar verdim. Mezun olduktan sonra da çeşitli banka sınavlarına girdim. Sonuç alamayınca polislik sınavlarına hazırlandım. O da olmayınca çeşitli fabrikalarda çalıştım. Ama en sonunda çaycı oldum” dedi.

Bir yakınına ait olan ve bir süre çalıştığı çay ocağını 3 yıl önce devralan Güler, “Ocağın sahibi bana öncülük etti. Önce onun yanında çalıştım. Sonra devraldım. Çalışmayı çok seviyorum. Eşimin yaptığı börekleri dükkanda satıyorum. Çok seviliyor, bana da ek gelir oluyor. Giderlerimi çıkarırsak aylık ortalama 2 bin 500 lira gelirim var. Zamanında çok iş denedim. Özellikle bankacı olmak hayalimdi. Bütün kapılar yüzüme kapandı. Artık tek ekmek teknem burası.” Müşterilerinin kendisine, iki üniversite mezunu olduğu için ‘Diplomat’ dediklerini anlatan Semih Güler, “Hocam diyenler de var. Çay ocağını saat 06.00’da açıp 20.00’de kapatıyorum. Başka bir işte bu kadar mesai yapsam herhalde patronun gözüne girerdim” diye konuştu.