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    İki üniversite bitirdi, bunu yaparken yakalandı

    İHA/DHA
    03.11.2017 - 17:00 | Son Güncelleme:

    Antalya'da polisin müşteri gibi davranarak yaptığı operasyonda 6 yabancı uyruklu kadın ile kadınları fuhuşa sürükleyen şahıs gözaltına aldı. Kadınları fuhuşa sürükleyen adamın 2 üniversite bitirdiği öğrenildi. Polislerle şahıs arasındaki diyalogda kadınlar hakkında ‘yeni arabalar geldi mi?’ şeklinde ifade kullanıldığı öğrenildi.

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratın ardından Onur K. (38) ile müşteri gibi davranarak görüşme gerçekleştirdi. Polislerle Onur K. arasında 2 kadın ile gecelik olarak 1000 TL karşılığında anlaşma sağlanmasının ardından belirlenen adreste görüşülmeye karar verildi. Polislerle Onur K. arasındaki görüşmede ‘yeni arabalar geldi mi?’ şeklinde diyaloglar geçti.

    Kadınlarla birlikte belirlenen adrese gelen Onur K. müşteri gibi davranan polislerden ücreti istedi. Ekipler seri numaraları alınan 1000 TL’yi Onur K.'ya verip kimliklerini çıkartarak şahsı ve yabancı uyruklu 6 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan Onur K. ve Gürcistan uyruklu K.K. (34), Ukrayna uyruklu M.Z. (26), O.S. (32), A.S. (28), Kırgızistan uyruklu L.V. (24), Azerbaycan uyruklu Y.H. (29) ifadelerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Öte yandan Onur K.'nın, 2 üniversite bitirdiği ve daha önce 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Onur K., ifadesinin ardından fuhşa aracılık etme suçundan adliyeye sevk edildi. 

    Etiketler: fuhuş , Polis , Operasyon
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