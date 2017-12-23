Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İki ülkede tren kazası: 24 yaralı

    İki ülkede tren kazası: 24 yaralı

    AA / İHA
    23.12.2017 - 13:44 | Son Güncelleme:

    Avusturya’nın Tulln kentine bağlı Kritzendorf kasabasında iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

    AVUSTURYA Devlet Televizyonu ORF’nin haberine göre, başkent Viyana’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kritzendorf kasabasında iki yolcu treni henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İtfaiye Sözcüsü Franz Resperger, kazada vagonların raydan çıkarak devrildiğini söyledi.
    Resperger, ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 20 kişinin yaralandığını ve itfaiye erlerinin devrilen vagonlardaki yolcuları kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirterek, olay yerine çok sayıda ambulans, helikopter ve doktorun sevk edildiğini bildirdi.
    İspanya demiryolu şirketi Renfe de yaptığı açıklamayla, başkent Madrid’de bir trenin Alcala de Henares İstayonu’nda bariyerlere çarptığını bildirdi. 45 kişinin bulunduğu trende kaza sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    İki ülkede tren kazası: 24 yaralı

    Etiketler: tren kazası
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri