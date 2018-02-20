İki teker şov

Messe Frankfurt Istanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi İFM’de organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliklerden Motobike Istanbul 10’uncu kez perşembe günü kapılarını açıyor. Fuar 4 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak. 22-25 şubat tarihlerinde düzenlenecek Motobike Istanbul’da ziyaretçiler önemli motosiklet markalarının son modellerini görebilecek. Geçen yıl 265 katılımcı fuarda yer alırken, ziyaretçi sayısı da 103 bin 371 olmuştu. 16 bin 938 metrekarelik bir alanda düzenlenen fuara geçen yıl 3bin 108 yabancı ziyaretçi gelmişti.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Birçok markanın fuarın açılış günü lansmanını yapacakları yeni modelleri tanıtacağı bilgisini veren fuar yetkilileri, “Aynı zamanda bir yaşam tarzının simgesi haline gelmiş Harley Davidson dünyanın en büyük akü firmalarından YUASA gibi yeni katılımcılar da bu sene fuarda yer alacak. Fuar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Motobike Academy’ kapsamında düzenlenecek olan etkinlik, seminer ve atölye çalışmaları ile bir etkinliğe dönüşecek. Dört gün boyunca motosiklet ve bisiklet sektöründen önemli konuklar Yigit Top’un moderatörlüğünde ziyaretçilerle buluşacak. Dakar’da yarışan Türk pilotlar Selçuk Bektaş, Koray Özkaplan, Serkan Özdemir, Şakir Şenkalaycı ve daha birçok önemli ismin yanı sıra kadın motosiklet kullanıcıları Asil Özbay, Gülşah Merve Yüksel, Özge Öztimur, Nesli Avcı, Adile Yavuz, İlayda Yağmur Yılmaz, Şebnem Şengül ile sohbet şansı yakalayacaklar. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu’nu anma programları da Motobike İstanbul kapsamında düzenlenecek” diye konuştu.

ÖZEL YAPIM MOTORLAR





KTM sponsorluğunda oluşturulan gösteri alanında, Rok Bagoros ve Birkan Polat motosiklet şovları ile ziyaretçilerin heyecan dolu anlar yaşayacağını söyleyen fuar yetkilileri, “Ayrıca, ödüllü ‘gymkhana’ yarışları da dört gün boyunca ziyaretçilere keyifli vakit geçirtecek. Özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği ‘custom’ alanı ise yine meraklılarını bekliyor. Fuarın ilk gününden beri destekçilerinden MOTED’in sadece motosiklet kullanıcıları değil, trafikteki herkesi kapsayan ‘Biz Trafikte de Aileyiz’ projesi fuar boyunca ziyaretçilerle paylaşılacak. Motosiklet kullanıcılarının güvenli ve konforlu akaryakıt alışverişi yapmasını sağlayan ‘Motorcu dostu istasyon’ projesini hayata geçiren Aytemiz, fuar süresince motosiklet kullanıcılarına özel farklı avantajlar sunacak. Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Motul ise bu sene Motobike Istanbul’a sponsor olarak fuar ziyaretçilerine özel aktiviteler hazırlayacak” ifadelerini kullandı.

KADINLARA VE ÖĞRENCİLERE YÜZDE 50 İNDİRİM





MOTOBIKE Istanbul’un biletlerinin Biletix üzerinden satışa devam ettiği bilgisini veren fuar yetkilileri, “Bu yıl yine öğrenci ve kadınlara özel olarak, perşembe ve cuma günleri fuar biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuldu. Ziyaretçiler satın aldıkları her biletle, 10’uncu yıla özel sürpriz hediyeler kazanma fırsatını da yakalayacak. Ayrıntılar Motobike Istanbul’un resmi web sitesinden, facebook ve instagram hesaplarından takip edilebilir. Daha fazla bilgi için: www.motobikeistanbul.com.tr adresi ziyaret edilebilir” dedi.