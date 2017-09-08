İki tarafı karşı karşıya getirmişti: Kriz böyle aşıldı

Bilkent Entegre Sağlık Kampüsünün bulunduğu bölgede (Şehir Hastanesi) trafiği rahatlatacak projenin uygulanması ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında anlaşma, devreye Ankara Valiliği’nin girmesiyle sağlandı. Valilikten yapılan açıklamada imzalanan protokole göre şu kararlar üzerinde anlaşma sağlandı:

ÜST KISMA ZARAR VERİLMEYECEK

ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayacak tünelin kampüs alanının üst yüzey bölgesine zarar verilmeksizin yeraltından yapılmasına karar verildi. Tünelin giriş ve çıkışındaki kavşak bağlantı alanlarında gerektiğinde aç-kapa imalatları yapılması ve tahribatın minimum seviyede tutulması öngörülmüştür.

TÜNEL ODTÜ GÖZETİMİNDE YAPILACAK

Tünel projesi Orta Doğu Teknik Üniversitesinin gözetim ve mutabakatı çerçevesinde yürütülecektir. Aysel Sabuncu Yaşam Merkezinin bulunduğu bölgeden başlayan ve ODTÜ arazisinin sınırına en yakın bölgelerinden geçerek İncek Bulvarına ve daha sonrasında Ankara Çevre Otoyoluna bağlanacak olan bulvarın Jandarma Komutanlığı Hava Radar arazisi bölgesine kadar olan ve ODTÜ alanında kalan yaklaşık 4,8 km'lik kısmının yapımına karar verildi.

BELEDİYE AĞAÇLANDIRMA YAPACAK

Proje kapsamında nakledilecek veya kaldırılacak ağaç ve çalı gruplarının 2 katından az olmamak üzere ağaç ve çalı grubu, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin göstereceği alanlara dikilecek ve yol güzergahının her iki tarafında kalan kısımlar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırılacaktır.

ODTÜ’YE ALAN TAHSİS EDİLECEK

Proje kapsamında yol olarak kullanılan 36 hektarlık alan karşılığı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi alanına bitişik veya en yakın bölgeden 36 hektardan az olmamak üzere alan, Ankara Valiliği’nin koordinasyonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesine tahsis edilecektir.

GÖKÇEK ‘YA YAPACAĞIZ YA YAPACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Uzun süredir devam eden yol tartışmasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldığı bir radyo programında “Yeni yapılacak Bilkent Şehir Hastanesi dolayısıyla Eskişehir Yolu civarında trafiğin sıkışacağını görüyoruz. Bunun çözümlerini arıyoruz. Konya Yolu’na bir alternatif yapılacak ve aynı zamanda hemen hastanenin yanından geçecek bulvarı, İncek’e bağlayacak bir yola ihtiyacı var. Bunun için en uygun yer ODTÜ’nün yan kısmından geçmektir. Biz bunu ODTÜ’ye teklif ettik. ODTÜ her şeye karşı çıktığı için buna da karşı çıktı. Şimdi, bu yollara Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası da sol karakterlerine uygun olarak karşı çıkıyor. Boşuna heves etmesinler. Nasıl 1071 Malazgirt Bulvarı bitirildiyse, buralar da bitirilecek. Biz buralara konut, ticaret merkezi yapmayacağız. Halkın ihtiyacı olan yolu yapacağız. Bu yolları da ya yapacağız ya yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

ODTÜ’NÜN 24 HEKTAR ORMAN YOK OLACAK AÇIKLAMASI VARDI

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ise düzenlediği basın toplantısında ODTÜ arazisinden geçecek tünelin yapılma yöntemiyle ilgili sıkıntı olduğunu vurgulayarak "ODTÜ arazisi, yüzde 87'si orman olan bir ekosistemdir. Aç kapa yöntemiyle yaptığımız zaman büyük bölümü 1. derece doğal sit alanı statüsünde olan bu alan geri dönüşü olmayan bir zarara uğrayacaktır. Bunun yanı sıra, burada aç kapa yöntemiyle yapılacak yol maliyeti 1 birim ise diğer teknolojiyle yaptığımız zaman maliyet 1.2 birim oluyor. ODTÜ'den geçmesi planlanan, Malazgirt Bulvarı ile Bilkent Bulvarı'nı birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun aç kapa yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlıyız. ODTÜ-Bilkent Üniversitesi sınırında öngörülen bu taşıt yolu, doğal yapıyı dikkate almamakta olup, doğal yapının tahribine ve niteliksizleşmesine yol açacaktır. Öngörülen yolun ODTÜ arazisinden geçen kısmı tescilli orman arazisine denk gelmektedir. Arazinin büyük bölümü 2. Derece Doğal Sit Alanı statüsündedir. ODTÜ arazisinden yaklaşık 4,8 km uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde geçmesi öngörülen taşıt yolu, sanat yapılarıyla 24 hektara yakın bir orman alanının yok olmasına yol açacak. Bunun yanı sıra bu yol ile ODTÜ'nün batı sınırı arasında kalan yaklaşık 94 hektarlık orman alanının ODTÜ arazisi ve orman alanı bütünlüğü ile ilişkisi koparılacak" diye konuşmuştu.

GÖKÇEK DE TWİTTER’DAN DUYURDU

Yeni anlaşmayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Twitter hesabından duyurdu. Gökçek paylaşımında, Bilkent şehir hastaneleri trafiğini rahatlatmak için odtü arazisinde yapılacak tünel ve bulvar için ODTÜ VE ABB arasında anlaşma sağlandı. ODTÜ ve Büyükşehir arasında yapılan protokol valilikde imzalandı. Protokol görüşmeleri karşılış anlayış ve saygı çerçevesinde geçti” ifadelerine yer verdi.

Gökçek şu ifadeleri de kullandı:

"ODTÜ camiası ve yönetiminin Ankara halkına yaptığı jest dolayısıyla Ankara'lılar adına şükranlarımı sunuyorum.. Bu başlangıcın bundan sonra Ankara, ODTÜ ve Ankara halkına yeni birlikteliklerin yolunu açacağını temenni ve umut ediyorum.. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ODTÜ yönetim ve camiasından gelen hertürlü işbirliğine hazır olduğumuzu bildirmek isterim... ODTÜ ile Eymir rekreasyon alanı konusunda ODTÜ'nün istediği tarzda her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ayrıca iletiyorum.."

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