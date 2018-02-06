İki tabur böyle uğurlandı

Siirt Havalimanı'nda düzenlenen asker uğurlama törenine, Vali Ali Fuat Atik, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Kara, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dılşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve askerlerin eşleri, çocukları ve yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Uğurlama töreninde konuşan Vali Ali Fuat Atik, dün ve bugün toplam 871 askerin uğurlandığını belirterek, "İlimizde terörle mücadelede destanlar yazan 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan kahraman vatan evlatlarımızı, yiğitlerimizi bugün hep birlikte dualarla Afrin'e uğurluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak olan tüm kahraman Mehmetçiklerimize, bu kutlu yolcukta başarılar diliyorum. Şehit kanlarıyla sulanmış kutsal Anadolu toprakları, hem içeriden hainlerin, hem dışarıdan emperyalistlerin, geçmişte olduğu gibi bugün de hedefi olmuştur. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren bütün kahramanlarımızın Allah yardımcıları olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun" dedi.

NİŞANLISININ ELİNE KINA YAKTI

Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli nişanlısı Uzman Çavuş Sadullah Çetin'in eline kına yakan Siirtli Bahar Göz, gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınlarıyla birlikte hava limanındaki uğurlamaya katılan Bahar Göz, "Nişanlımı bu şanlı göreve gönderiyorum ve son derece mutluyum. Bugün ben kendisine kına yaktım, sağ salim gider, sağ salim gelir inşallah" diye konuştu. Nişanlısı ile göreve gitmeden önce görüşen Uzman Çavuş Sadullah Çetin ise, "Vatanımız için elimizden geleni yapacağız. Bizlere bugün düğün havasında bir uğurlama töreni yaptılar ve Siirtliler askerlerine sahip çıktı. Nişanlım Bahar ise, bana bir sürpriz yaptı ve kendisi bana kına yaktı, ben ve arkadaşlarım zafer içinde gidiyoruz, zafer içinde geleceğiz inşallah" diyerek karşılık verdi.

350 KİLOLUK KURBAN KESİLDİ

Uğurlama töreninde Siirt Belediyesi tarafından 350 kilo ağırlığında bir büyükbaş hayvan kurban edilerek, kanı da Afrin operasyonuna giden askerlerin alınlarına sürüldü. Uğurlama törenine katılan yüzlerce Siirtli de sloganlarla destek verdi.

SİİRTLİ KADIN, TUĞGENERAL YAVUZ İÇİN KÜRTÇE DUA ETTİ

Afrin operasyonuna katılmak için giden askerleri komuta eden Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, vedalaşma esnasında eşi ve çocukları ile duygulu anlar yaşadı. Komando askerleri ile beraber yapılan uğurlama törenine katılan Tuğgeneral Yavuz, askeri uçağa binmeden önce eşi ve çocuklarına sarılarak, alandaki vatandaşlarla da vedalaştı. Komutan Selçuk Yavuz ile vedalaşan eşi ve çocukları gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Tuğgeneral Yavuz'un vedalaştığı yaşlı bir kadının kendisi ve operasyona katılan askerler için Kürtçe dua etttiği görüldü.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye giden komandolar, havaalanında çocuklarına ve eşlerine sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.Küçük yaştaki çocuğunu kucağına alan bir asker, "Vatanımız için bize verilen görevi yerine getirmeye gidiyoruz. Çocuklarımızı ve eşlerimizi Siirt halkına emanet ediyoruz" dedi. Havalimanında bulunan imamlar askerlerin uçağa binmesi sırasında dua okudu, vatandaşlar tarafından zılgıtlar çekildi. Türk Yıldızı uçağına binen askerler eş, çocuk ve yakınlarına el salladıkları görüldü.

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