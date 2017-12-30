İki Suudi prens serbest bırakıldı

Prenses Nevf bin Abdullah, önceki gün sosyal paylaşım sitesi Twitter’da prenslerin serbest bırakıldıklarını belirtti.

Prenslerin serbest bırakılmalarıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, “Sebak” isimli internet sitesinde prenslerle mali uzlaşmaya varıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öne sürüldü.

Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Muceb, 5 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından ifadeye çağrılanların sayısının 320’ye ulaştığını, bunlardan bazılarının savcılığa sevk edildiğini, şu ana kadar tutuklananların sayısının ise 159 olduğunu belirtmişti.