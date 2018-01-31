İki sağlıklı öğrenci evi tarifi

PASTIRMALI VE DOMATESLİ SPAGETTİ
Malzemeler
400 gram spagetti, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 120 gram çubuk şeklinde kesilmiş pastırma, 1 ince doğranmış soğan, 1 ince doğranmış sarımsak, 2 çorba kaşığı biber, 2 x 400 gram doğranmış domates, isteğe göre üstü için parmesan peyniri.
Hazırlanışı
Büyük bir tencerede suyu kaynatın ve paketin talimatlarına göre spagettiyi pişirin. Yağı yapışmayan bir kızartma tavasında eritin ve pastırmayı 3-4 dakika boyunca pişirin. Üzerine soğanı ekleyin ve 3-4 dakika daha karıştırın. Daha sonra sarımsak ve biberleri de ekleyip 1 dakika daha döndürün. Üzerine doğranmış domatesleri dökün ve 5 dakika kabarcıklar çıkana kadar kaynatın. Altının tutmaması için sık sık karıştırmayı unutmayın. Tüm karışımı makarnanın içine boşaltın ve karıştırın. Üzerine parmesan ile servis edin. Dilerseniz eski kaşar da rendeleyebilirsiniz.
BEYAZ PEYNİRLİ VE SUMAKLI KUMPİR
Malzemeler
1 büyük boy patates, 2 çay kaşığı zeytinyağı, ½ çay kaşığı sarımsak tozu, 50 gram beyaz peynir, 50 gram yoğurt, 1 ince doğranmış ve kavrulmuş kırmızıbiber, ½ çorba kaşığı sumak.
Hazırlanışı
Fırını 220 derecede ısıtın. Patatesi çatalla bir uçtan bir uca yarın ve dışı altın rengi olana ve içi yumuşayana kadar 1 saat fırında pişirin. 1 çay kaşığı zeytinyağını sarımsak tozuyla karıştırın. Patatesin üstüne derin bir artı çizin sarımsak yağ karışımını dış tarafına sürüp fırına tekrar koyup bir 15 dakika daha pişirin. Başka bir yerde beyaz peyniri bir kapta parçalatın ve üzerine yoğurdu ilave edip krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Üzerine karabiber ekleyin ve ortası açılmış patatesinizin içine bu karışımı dökün. Üstünde zeytinyağını gezdirip dilerseniz üzerine fesleğen yaprakları ekleyip servis edin.
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