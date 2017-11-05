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    İki pazarcının kavgası: 'Armut' silah sayıldı

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 15:50 | Son Güncelleme:

    Bursa’da iki pazarcı kadın arasında müşteri paylaşımı yüzünden çıkan kavgada mahkeme armudu silah saydı.

    Bursa-Ankara karayolu üzerinde geçtiğimiz Ağustos ayında meyve satmak için tezgah açan Hatice Kadıoğlu (53) ile Zekiye Konuk (48) arasında müşteri paylaşımı sebebiyle tartışma çıktı. Bunun üzerine iki kadın birbirlerine tezgahtaki elma ve armutları attı.

    Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansırken, olayın ardından Konuk’un şikayetçi olması üzerine Hatice Kadıoğlu ve tezgah sahibi Selahattin Günçtı hakkında Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hafif yaralama suçundan dava açıldı. Karar davasında Kadıoğlu’na kasten yaralama suçundan 120 gün adli para cezası verildi. Mahkeme hakimi Gülay Söğüt, üzerine atılı suçtan yaralamaya elverişli olduğu için armudu silah sayarak, cezayı 180 gün adli para cezasına, sanığın iyi halini dikkate alarak cezasını 150 güne çevirdi. Günatçı’ya ise 75 gün adli para cezası verildi. Toplamda 3 bin 500 lira ceza alan sanıklar için hükmün geri bırakılmasına karar verildi.

    Olayı anlatan Hatice Kadıoğlu, "Ben 3 liraya şeftali satıyordum. Bir tane müşteri geldi. Bunun üzerine karşı taraf şeftali burada 2.5 lira dedi. Müşteri oraya yöneldi. Ama müşteriye 5 lira fiyat çekti. Müşteri sinirlenip almadan gitti. Müşterinin almamasına sinirlenince bana şeftali attı. Ben de ona armut attım. Ama mahkeme şeftalileri değil, armutları yani beni suçlu saydı. Bunun nasıl olduğunu anlamış değilim, cezayı ödeyeceğiz" dedi.

    Öte yandan, diğer manavda işçi olarak çalışan Zekiye Konuk'un olaydan sonra işten ayrıldığı öğrenildi.

    Etiketler: Pazar esnafı , kavga
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