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    İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 

    AKSARAY (İHA)
    24.12.2017 - 20:06 | Son Güncelleme:

    Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

    Kaza, Aksaray-Konya Karayolunun 60. kilometresi Bozcamahmut mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Nuh A. (36) idaresindeki 42 DSA 68 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Seyit Ali T. (58) idaresindeki 68 LE 053 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobiller hurdaya dönerken, araçlarda bulunan sürücüler ile Dudu Tarhan, Sami B. (38), Tuğba A. (33) ve Mustafa Burak A. (6) yaralandı. Yoldan geçen diğer araçlar tarafından sağlık, jandarma ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Dudu Tarhan olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölge halkı aynı yerde birçok kazanın yaşandığını belirterek, karayolunu trafiğe kapatma eylemi yaptı. Olay yerine gelen Aksaray’ın Eskil İlçe Belediye Başkanı Niyazi Alçay, bölgenin trafiğin en yoğun bir yer olduğunu belirterek, "Sinyalizasyon çalışmasının kesinlikle yapılması gerekiyor. Karayollarına sürekli olarak müracaatta bulunduk ancak yapılmadı" dedi. Vatandaşlarla görüşerek sakinleştiren Başkan Alçay, yolun tekrar trafiğe açılması gerektiğini belirterek, vatandaşları ikna etti. Her kazada can kaybetmek zorunda olmadıklarını belirten Başkan Alçay, “Bütün yetkililer bu işe eğilerek bu bölgeye çok kısa zamanda bir sinyalizasyon yapılmasını istiyoruz. Bundan sonra olacak olaylarda vatandaşın önüne geçmek de mümkün değil” şeklinde konuştu.

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