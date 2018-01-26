İki mega halka arza onay çıktı

Geçen yılın Kasım ayında dönemin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş'ın kullandığı tabirle milyar liralık iki mega halka arza Kurul onayı çıktı.

SPK, Enerjisa Enerji ve MLP Sağlık Hizmetleri'nin ilk halka arz başvurularına onay verdi.

İki halka arzın toplam büyüklüğü 3,14 milyar liraya ulaşabilir.

MEDICAL PARK'TA FİYAT 28,8 LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLİR

BusinessHT'nin haberine göre bu kapsamda, Medical Park hastane zincirinin sahibi MLP Sağlık Hizmetleri şirketi 38 milyon 333 bin 333 adet hisse satarak halka arz olacak. 9,5 milyon adet de ek pay satışı yapılabilecek. Fiyat aralığı 24 ila 28.8 lira olarak Kurul tarafından kabul edildi.

Halka arzın ek satış da dahil fiyat aralığının üst bandından gerçekleşmesi durumunda büyüklük 1,37 milyar lira, alt banttan gerçekleşmesi durumunda 1,15 milyar lira olacak.

Lightyear Healthcare B.V.'ye ait 18.101.102 TL nominal değerli B grubu pay, Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.'ye ait 9.056.752 TL nominal değerli B grubu pay, Muharrem Usta'ya ait 5.295.570 TL nominal değerli B grubu pay, Hujori Financieringen B.V.'ye ait 2.349.529 TL nominal değerli B grubu pay, Adem Elbaşı'na ait 1.765.190 TL nominal değerli B grubu pay, İzzet Usta'ya ait 706.076 TL nominal değerli B grubu pay, Saliha Usta'ya ait 529.557 TL nominal değerli B grubu pay ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı' na ait 529.557 TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.

ENERJİSA HALKA ARZI 1,77 MİLYAR LİRAYA ULAŞABİLİR

Enerjisa Enerji de 212 milyon 592 bin 414 adet hisse satacak, ek satış içi 23 milyon 621 bin 378 adet pay da hazır olacak. Fiyat aralığı 6,25 ila 7,50 lira olarak Kurul tarafından kabul edildi.

Halka arzın ek satış da dahil fiyat aralığının üst bandından gerçekleşmesi durumunda büyüklük 1,77 milyar lira, alt banttan gerçekleşmesi durumunda 1,47 milyar lira olacak.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye ait 106.296.207 TL nominal değerli pay ve DD Holdings Turkey S.A.R.L.’ye ait 106.296.207 TL nominal değerli pay arz edilecek.