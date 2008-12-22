İki maç yorumluYORUM

İçerisi bir duman ki anlatamam. Önüme doğru devamlı üflüyordum, duman açılsın da televizyonu göreyim diye. Maçın başlaması ile sis perdesi daha da yoğunlaştı. Önümde oturanlar sigara üzerine sigara yakmaya başladılar. Bir de ne göreyim, meğerse en iyi antrenörlerin ve en iyi hakemlerin bulunduğu kahvehanedeyim. Kararlar, yorumlar havada uçuyor. Hele küfürler. İnanılır gibi değil. Sanki iki düşman, bir ovada karşı karşıya gelmiş savaşıyorlar. Taraftarı olduğu takım oyuncusu faul yaptığı zaman bizim kahvehane halkı bir ayaklanıyor “ Vur ulan vur” nidaları kahvehaneyi inletiyor. Ya faul yapıldığı zaman “ Yuh... “ve sarf edilen cümlenin gerisini yazamam.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Olmaz böyle bir şey! Biz böyle bir maç seyircisi olmamalıyız. Bu kültürü nasıl yerleştireceğiz halkımıza. Kelimelerimizin nereye gittiğini bilmeden ağzımızdan çıkartıyoruz.

Sevgili futbolseverler!

Kim olursak olalım sahip olduğumuz mesleğimizi hakkıyla yapmamız gerekiyor. Aldığımız görevleri ne pahasına olursa olsun yerine getirmemiz gerekiyor. Fırıncı isen ekmeği iyi yapmak zorundasın, yoksa satamazsın, para kazanamazsın. Tamirci isen arabayı çok iyi tamir etmek zorundasın, yoksa sana kimse tamire gelmez ve para kazanamaz, evine ekmek götüremezsin. Yani her şey ekmek parası için. İşte o sahada olan bütün insanlarda kendileri için, kulüpleri için, ekmek parası için mücadele ediyorlar. Onların da bakmak zorunda oldukları birer aileleri var. Bu maçtan alacakları galibiyet pirimi ile belki de ev kiralarını ödeyecekler. Borçlarını ödeyecekler. Belki de hasta çocuğunu daha iyi bir hastanede tedavi ettirecek. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Çünkü profesyoneller, para için oynuyorlar. Sahada olan futbolcuların hepsinin maddi durumu iyi olmayabilir. Futbol oynadığımız dönemlerde parasızlıktan dolayı yaşadığımız çok tatsız anılarımız vardır.

Lütfen! ne olur, insanların emeklerine saygı duyalım.

Gelelim maça;

Maçı izlemek için kahvehaneci herkesten 3 lira para topladı. İki de demli çay içtim, 1 lirada o, etti sana dört lira. Peki 4 liralık maç izleyebildim mi? Bence hayır. Ya sahaya giden taraftarlar; verdikleri bilet parası kadar futbol seyrettiler mi? Bence hayır. Belki de sezonun en kötü maçı idi. Futbol adına hiçbir şey yoktu sahada. Maçtan, tek akıllarda kalan olay, kolla atılan gol. Her iki takımda çok kötü futbol oynadı. Yabancı maçları seyrediyorum ve bizim oynadığımız, futbol maçı değil. Acaba diyorum, bu matbaanın Avrupa’dan Anadolu’ya gelmesi kadar bir zaman mı alacak, Avrupalı gibi bir maç oynamamız. Organize edilmiş, önceden çalışılmış bir atak bile olmadı. Acaba iki takımda hafta içersinde antrenmanlarda ne yaptılar. Galip gelmek için hangi taktik üzerinde çalıştılar. Öyle ya rakip takımın en son maçı izlenir, Ona göre oyun düzeni seçilir, ona göre antrenmanlar yapılır, ona göre strateji belirlenir. Her maç ofansif oynanmaz. Bazen de fikstür gereği maç oynarsın, yani beraberliğe de oynadığın maçlar olacak. Yani dün akşamki derbi gibi. Hafta içersinde ki yazımda yazmıştım. Beşiktaş bu maça beraberliğe çıksaydı, inanın bu maçtan 1 puan kazanmış olacaktı. Ve Mustafa Denizli daha rahat bir basın toplantısı yapacaktı. Söyledikleri çok tartışılacak şimdi, madem Beşiktaş 26. haftayı bekliyor, o zaman Ertuğrul Sağlam ile bekleyebilirdi. Çünkü sezon içersinde bir takımda antrenör değişikliği bazı dengeleri de değiştirir. Bu denge çoğu zaman olumsuz olmuştur. Çünkü antrenörler bir takım başına gelirken, kendi seçtiği oyuncularla gelmek ister. Ama sezon içersinde bu olunca, istemediği oyuncularla devam etmek zorunda kalır. Bundan dolayı da istenmeyen durumlar ortaya çıkar.

İlk yarının son derbisinde de Beşiktaş ofansif futbolu seçtiği için Galatasaray’ın istediği oldu ve oyunu istediği gibi yönlendirdi. Galibiyet Galatasaray için kaçınılmaz oldu. Çünkü Beşiktaş’ta ofansif oyunu 90 dakika oynayacak, oyunlar kuracak, çok koşacak oyuncular yok. Futbolcuların yerleri bile belli değil. Daha doğrusu Beşiktaş kendinde değil. Önümüzdeki ara transfer döneminde olumlu transfer yapmazsa 26. haftayı beklemeye gerek yok.