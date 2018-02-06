İki liselinin oyun kavgasında acı son...

Sabah gazetesinden Barış Sözal'ın haberine göre, Esenyurt'ta mahalle arkadaşı olan lise öğrencileri R.A. (16) ve Yunus Emre Şahin (16), bir süre önce oynadıkları online bilgisayar oyunu Wolfteam yüzünden tartıştı. Birkaç gün sosyal paylaşım sitesi Facebook ve Instagram üzerinden küfürleşmeye devam eden iki çocuk önceki akşam buluştu.

İddiaya göre, Yunus Emre Şahin, R.A'nın kafasına peş peşe yumruk atmaya başladı. Bu sırada R.A., cebinden çıkardığı bıçağı Şahin'in boğazına sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. R.A. ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.