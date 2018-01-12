İki lise öğrencisinden Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası

Liseli iki arkadaş, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ve İstanbul’un çeşitli semtlerinde yeni hayatlar kurmaya çalışan Suriyeli mülteci ailelerine sürekliliği esas kılan bir destek girişimi oluşturmak için çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecilerin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Türkiye'de, BM verilerine göre 2 milyon 900 bin sığınmacı yaşıyor. Uzmanlara göre mülteci sayısı kâğıt üstündekilerden çok daha fazla.

Koç Özel Lisesi 11.sınıf öğrencisi Nazlı Nil Erbaş, “Etrafımızdan çeşitli gıda veya giyim yardımları toplayarak bunları bir sefere mahsus ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak yerine, devamlılığı olabilecek, kendi içerisinde mikro ekonomi oluşturabilecek bir girişim modeli oluşturmak istedik” diyor.

Nil Erbaş ve okul arkadaşı Yasemin Tekin, öncelikle üretimi desteklemek adına evlerinde yemek ve diğer gıda ürünlerini üretebilecek Suriyeli ev hanımlarına ulaşmakla işe başladılar. Suriyeli ev hanımlarının ürettikleri otantik Suriye yemekleri, reçeller, yerel tatlılar ve benzeri ürünleri satın alarak, Suriyeli ev hanımlarının ev bütçelerine katkıda bulunmalarına destek oldular. Satın aldıkları bu ürünleri ise düzenli olarak okul kermeslerinde, konferanslarda ve diğer aktivitelerde stantlar açarak satılmasını sağlayarak 6 aylık bir süre içerisinde 15.000TL civarında bir gelir elde ettiler.

Yasemin Tekin ise, “Satışlardan elde ettiğimiz gelirlerle de başka Suriyeli ailelere yardım ulaştırmak istedik ve bu noktada birçok yardım derneği ile temasa geçtik. Dernek sayesinde, hayatlarını çok zor şartlarda sürdürmeye çalışan Suriyeli çocukları ve ailelerini bularak onlara satış gelirleri ile satın aldığımız çocuk bezi, bebek mamaları ve çeşitli giyim eşyalarını bizzat verme şansı bulduk” diyor.

İki arkadaş Nil ve Yasemin, tasarladıkları bu çok yönlü proje sayesinde Suriyeli mültecilerin yaşamları içerisinde bir mikro ekonomi ortamı kurarak sürdürülebilir bir döngü yaratmayı başardılar. Bir taraftan üreten ev hanımlarının kendilerine gelir sağladığı, diğer taraftan da üretilen malzemelerin satış faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin yardım malzemelerine dönüşerek ihtiyaç duyan ailelere ulaştırıldığı bir döngü kurulmuş oldu. Bu döngünün sürekliliğinin tesisi için ise Nil ve Yasemin okullarında bir kulüp kurarak yeni öğrencilerin de projenin bir parçası olmasını sağlamak istiyorlar. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, alt sınıflardan yetişen yeni öğrenciler kurulu, döngünün işlemeye devam etmesini sağlayacaklar.