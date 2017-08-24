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    İki liderden eşitlik uyarısı

    AA
    24 Ağustos 2017 - 11:39Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 11:39

    Avusturya’nın Salzburg kentinde Fransa, Avusturya, Çekya ve Slovakya devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek Salzburg Zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avusturya Başbakanı Christian Kern ile bir araya geldi.

    İKİ lider görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emmanuel Macron, görüşmede başta ekonomi, güvenlik ve göçmen sorunu olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin ele alındığını belirtti.
    Macron, AB üyesi ülkeler arasında aynı alanda çalışan insanlar arasındaki gelir dengesizliğine dikkati çekerek, “Avrupa iç pazarında aynı alanda çalışan kişilerin faklı sosyal standart ve gelirlere sahip olması Avrupa ruhuna ihanettir” dedi.
    Vatandaşlarını koruyabilen bir Avrupa’nın önemine dikkati çeken Macron, İspanya’nın Barcelona kentindeki terör saldırısında birçok Avrupa vatandaşının mağdur olduğunu anımsatarak terörle mücadelede daha etkin bir tutum sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

    ÖNERİYE KERN DE DESTEK VERDİ
    Avusturya Başbakanı Kern de her iki ülkenin ortak hedefinin AB’yi güçlendirmek olduğunu, görüşmede bu konunun da konuşulduğunu aktardı. AB içinde çalışanların gelir ve yaşam koşullarının düzenlenmesinin Avusturya için önemli olduğunu belirten Kern, AB üyesi ülkelerde aynı işte çalışan kişilerin gelir ve yaşam koşullarının eşit olması gerektiğine işaret ederek, ülkelere göre değişkenlik gösteren kazanç ve sosyal standartların Avrupa’da sosyal adaletsizliğe neden olduğunu söyledi.

    YETERİNCE VERGİ ÖDEMİYORLAR
    Avrupa genelinde ekonomik durumun güçlendirilmesi amacıyla birlik içinde mali politikaların geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Kern, AB’ye üye ülkelerin başta enflasyon ve işsizlik gibi sorunların çözümü ile yatırımların artırılması için belirli kurallarla hareket etmesi gerektiğini söyledi. Kern, AB içinde vergi sisteminde de düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası firmaların yeterince vergi ödememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kern, “Avrupa’nın temelinde olan güven ve ferah toplumu anlayışını yeniden tesis etmeliyiz” dedi.

     

    Etiketler: AVUSTURYA , FRANSA , AB , EŞİT ÜCRET
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