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    İki kuşak tek çatı altında

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    İnsanın yaşam boyu öğrenme ihtiyacı doğrultusunda Tazelenme Üniversitesi projesi hayata geçirildi.

    Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı Fark Yaratanlar programı, dokuzuncu sezonuyla devam ediyor. Fark yaratan çalışmaların kısa videolarının hazırlanıp internette ve televizyonda yayınlanmasıyla projelerin görünürlük kazanmasını ve izleyenlere ilham vermesini hedefleyen Fark Yaratanlar programı, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı artırmayı amaçlıyor.

    Dokuzuncu sezonun yedinci Fark Yaratan’ı Türkiye’de giderek artan yaşlı nüfusuna yönelik algıyı değiştirmek ve Türkiye'ye özgü yenilikçi bir üniversite modeli oluşturmak hedefiyle ortaya çıkan Tazelenme Üniversitesi oldu.

    Tazelenme Üniversitesi projesi, Akdeniz Üniversitesi’nin yürüttüğü Türkiye Gerontoloji Atlası araştırması kapsamında ortaya çıkan ‘‘insanın yaşam boyu öğrenme’’ ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirildi. Üniversite bünyesinde Prof. Dr. İsmail Tufan öncülüğünde kurulan Tazelenme Üniversitesi, 60 yaş üzeri bireylere sağlıktan arkeolojiye, sosyolojiden ekonomi ve güzel sanatlara kadar pek çok farklı alanda eğitim imkanı sunuyor. Projeye dahil olan bireyler ayrıca, yaşlılıkta yaşanan sağlık sorunları, bu hastalıklara yakalanmamak için yapılması gereken el hareketleri ve egzersizler gibi eğitimlere de katılabiliyorlar.

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