İki küçük kardeşin ölümünde kahreden ayrıntı! Bugün ilk gün olacaktı...

Yusuf ile kardeşi Ali Tencirlioğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu, Uzundere mevkisi, otoyol kenarındaki boş arazide oynarken, içi su dolu 1,5 metrelik çukura düştü. Dipteki çamura saplanan iki kardeş, su birikintisinin üzerine çıkamadı. Kardeşlerin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen Tencirlioğlu kardeşlerin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip, iki kardeşi çukurdan çıkardı.



Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen kardeşler, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Tencirlioğlu ailesinin, kış aylarında Kahramanmaraş'tan İzmir'e geldiği, Uzundere bölgesinde çadırda kaldığı, hurda toplayıp bu sayede gelir elde ettiği öğrenildi. Çukurun, bölgede inşaat yapan firma tarafından yağmur suyunun çevrede birikmeyip, burada toplanması için açıldığı belirtildi.



KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEKLER



Olayda yaşamını yitiren iki kardeşin yakınları, bugün İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna cenazeleri almak için gelirken, anne Fatma Tencirlioğlu ile baba Tevfik Tencirlioğlu'nun Kahramanmaraş'a gittiği ve cenazelerin de Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazeyi teslim almak için gelen ailenin akrabası Neşet Güler, "Olay olduğunda biz, işteydik. Çocuklar, oynarken, kepçenin açtığı çukura düşmüş. Sonra çukurdan çıkarıp, hastaneye kaldırmışlar. Aile, kağıtçılık yaparak, geçimlerini sağlıyordu. Mevsimlik gelip, gidiyorlardı. O bölgede çadırda kalıyorlardı. Çocuklar da oralarda oynuyorlardı. Baba, ev kiralamıştı ve bugün taşınacaklardı. Kirasını bile ödemişlerdi. Acımız, büyük. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Orada çalışanlar, bir önlem alsaydı. Çukuru öyle bırakmasalardı. Firmadan henüz kimse, bize gelmedi. Hakkımızı arayacağız. 3 çocuğumuzdan 2'sini kaybettik. Sadece kızları kaldı" dedi.



Cenazeler, birinci derece yakını olmadığı için Neşet Güler'e teslim edilmedi. Cenazeleri teslim almak üzere Kahramanmaraş'tan birinci derece yakınların İzmir'e geleceği belirtildi.



SAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mevkiinde bir inşaat alanında içi su dolu çukura düşen iki kardeşin ölümü olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup; olay mahallinde yapılan bilirkişi incelemesi ve olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan araştırmaya göre; İller Bankası'nın açmış olduğu ihaleyi alan firmanın, kazı işini taşeron başka bir firmaya devrettiği, bu firma tarafından kazı bölgesinde iş güvenliği ile ilgili yeterli önlem alınmadığı tespit edilmiştir. Bilirkişi raporuna göre kusuru tespit edilen şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ve inşaatın bekçisi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur" denildi.