Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>İki kızı öldürülen acılı anne o anları anlattı: Sandalyeyi yere vuruyor zannettim

    İki kızı öldürülen acılı anne o anları anlattı: Sandalyeyi yere vuruyor zannettim

    Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,(DHA)
    15.09.2017 - 15:06 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 15:12

    İstanbul Kağıthane’de, damadı Kamil Emre Güvener tarafından iki kızı öldürülen acılı anne Melahat Demir gözyaşları içinde o anları anlattı. Kızının eşiyle boşanma davasının sürdüğünü belirten anne Demir, "Kızımın ’Ne demek istiyorsun sen’ dediğini duydum. Sonra takır takır sesler gelmeye başladı" diye konuştu.  

    İstanbul Kağıthane’de dün akşam eşi Kamil Emre Güvener tarafından öldürülen Zerrin Demir Güvener (22) ve kız kardeşi Betül Demir’in cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

    Acılı anne Melahat Demir, iki kızının cenazesini beklerken gözyaşları içinde konuştu. Cinayet sırasında evde bulunan anne Demir yaşananları anlattı. Kızı ile damadının boşanma davasının sürdüğünü belirten anne Demir, "Mahkememiz ertelendi. 'Tekrar beraber olalım' diye geldi. İkimiz dışarı çıkmıştık Betül ile birlikte. Geldikten sonra damat gelmiş. 'Hoş gelmiş' dedim. Lavaboya gittim. Lavaboda büyük kızımın 'Ne demek istiyorsun sen' dediğini duydum. Sonra takır takır sesler gelmeye başladı. Sandalyeyi yere vuruyor zannettim. Çıktım baktım ki kapı ardına kadar açık. Öbür tarafa baktım iki kızım koyun koyuna " diye konuştu. 

    Eşini ve baldızını öldürüp, intihara kalkıştıEşini ve baldızını öldürüp, intihara kalkıştı

     

    Etiketler: Kamil Emre Güvener , kadın cinayetleri , Zerrin Demir Güvener , Betül Demir
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri