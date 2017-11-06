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    İki kıza kabusu yaşattı! Böyle yakalandı

    DHA
    06.11.2017 - 16:45 | Son Güncelleme:

    Çorum'da iki genç kıza bir gün arayla cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı öne sürülen TIR şoförü 34 yaşındaki G.V. polis tarafından yakalandı.

    İddialara göre TIR şoförü G.V., yük almak için geldiği Çorumda Nakliyeciler Sitesi TIR ve Kamyon Garajı’na aracını park etti

    Daha sonra 17 yaşındaki T.N.O. adlı genç kızı takip eden şüpheli, saldırdığı kızın çığlık atması üzerine kaçtı.

    Polis, bölgede şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bir gün sonra aynı bölgede 19 yaşındaki A.N.K. de G.V.’nin saldırısına uğradı. Genç kız çığlık atarak şüphelinin cinsel istismar girişiminden kurtuldu.

    Olay yerine gelen polis bölgede arama yaptı.

    Çorum-Samsun, Çorum-Ankara karayolu ve Nakliyeciler Sitesi TIR Kamyon Garajı’nın bulunduğu bölgede aramasını yoğunlaştıran polis, verilen eşkal üzerine G.V.’yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İki kıza kabusu yaşattı Böyle yakalandı
    TIR'ın içinde yakalanan zanlının ayakkabılarının olmadığı görüldü.

    Etiketler: taciz , zanlı
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