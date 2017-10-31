İki kıta arasında plak mezatı yapıldı

Medeniyetlerin başkenti İstanbul, bugüne kadar görülmeyen bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Antika denince akla ilk gelenlerden biri olan Teos Antik, iki kıtanın arasında bir plak mezatı gerçekleştirdi. Balat’ta birçok etkinliğe imza atan ve her hafta birbirinden renkli müzayedeler düzenleyen Teos Antik, İstanbul Boğazı’nda seyir eden bir teknede plaklarını görücüye çıkararak, plak tutkunlarına keyifli bir gün yaşattı.

1970’ler ve 80’lerin yabancı müzisyenlerin yanı sıra Türk müzisyenlere ait az bulunur kayıtlar, eski taş plaklar ile Ajda Pekkan, Tanju Okan, Berkant, Zeki Müren, Safiye Ayla, Cem Karaca gibi isimlere dair tınılar boğazda yankılandı. Fiyatları 100 TL ile 7 bin TL arasında değişen plaklar, mezatta alıcıları ile buluştu. 7’den 70’e olmak üzere, yaklaşık 150 kişinin katıldığı mezatta, satışa çıkan en pahalı plak, Semiramis Pekkan’ın plağı oldu. Balat’tan hareket eden teknede gerçekleşen ve renkli görüntülere ev sahipliği yapan mezattan 15 bin TL gelir elde edildi.

“Plak, İkinci Baharını Yaşıyor”

Plağa ilginin yeniden arttığını vurgulayan Teos Antik’in kurucusu iş adamı Mehmet Teoman Ünligil, “Yaşanan teknolojik gelişmelere rağmen; kasete, CD’ye ve dijital müzik platformlarına karşın, plaklar her dönemin yıldızı. 1980’li yılların sonunda yerini kasetlere, sonrasında ise CD ve dijital platformlara bırakan plaklar, hiçbir zaman tamamen yok olmadı. Bu durumun en önemli sebebi de tınılarının derinliği ve ses kalitesi. Plak mezatlarına gençler de büyük ilgi gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. Plak günümüzde ikinci baharını yaşıyor” dedi.