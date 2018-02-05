İki kez saldırıya uğramıştı... Konvoy İdlib’de

Cilvegözü’nden dün sabah saatlerinde hareket eden ve İdlib bölgesine giriş yapan askeri konvoy, gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Halep’in batı kırsalına güvenli şekilde ulaştı. TSK’nın şimdiye kadar kurduğu üç gözlem noktası Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınları ve Şeyh Akil Tepesi’nde faaliyet gösteriyor. Bölgeye ulaşan askeri konvoy ‘6 no‘lu olarak adlandırılan dördüncü gözlem noktasını kuracak. Kademeli olarak İdlib’in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK’nın toplam 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

SIRADA 7 VE 8’İNCİ NOKTALAR VAR

TSK da dördüncü gözlem noktası çalışmalarına başlandığını, “Astana görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde TSK unsurları tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde Şeyh İsa bölgesinde gözlem noktalarından dördüncüsü olan 6 numaralı gözlem noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca 7’nci ve 8’inci gözlem noktalarının keşif faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır” açıklamasıyla duyurdu. Konvoy geçen hafta iki kez saldırıya uğramıştı. Suriye güçlerince yapıldığı iddia edilen ilk saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, bölücü terör örgütü tarafından yapıldığı belirtilen ikinci saldırıda bir DSİ personeli şehit düşmüş, bir DSİ personeli ile bir asker yaralanmıştı.