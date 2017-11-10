İki kere tecavüze uğradım ama sustum

İTALYAN devlet kanalı Rai 1’deki Porta a Porta adlı programa dün akşam konuk olan Lollobrigida, son dönemde birçok ünlü kadının ardı ardına cinsel taciz ve tecavüze maruz kaldığını yıllar sonra açıklamasını, “Bunları şimdi açıklamaları bana biraz reklam yapmak amaçlı gibi geliyor. Bunların bazıları da tamamen doğru olmayan iddialar ve amaçları tamamen televizyonda reklam yapmak” ifadesiyle değerlendirdi.

Gina Lollobrigida, taciz ve tecavüze uğrayan kadınların bunları zamanında şikayet etmeleri gerektiğini söylese de, kendisinin de iki kez tecavüze uğradığını ancak bunları yetkili makamlara bildirmeye cesaret edemediğini dile getirdi.

Bir dönemin en güzel kadını olarak anılan Lollobrigida, tecavüze uğradığını ilk kez kamuoyuna açıklarken, “Yapmam gerekse de ben de bunları şikayet etmeye cesaret gösteremedim ama en azından sessiz kaldım” dedi.





BİRİ İTALYAN, DİĞERİ YABANCI

İsimlerini paylaşmadığı kişilerden birinin İtalyan, diğerinin yabancı olduğunu söyleyen Gina Lollobrigida, “Bu olaylar, sizin içinize oturuyor ve karakterinizi etkiliyor; bu öyle bir şey ki içinizden çıkartıp atamıyorsunuz. Yaptığınız her şeyde belleğinizde hep bu var. Bu, korkunç bir şey” diye konuştu.

19 yaşında bir öğrenciyken ilk kez tecavüze uğradığını anlatan Lollobrigida, “Masum bir genç kızdım. Ne aşkı ne de başka bir şeyi tanıyordum. Yani benim için ağır bir olaydı. Bu kişi, çok tanınmış bir kişiydi ve işini kaybedebilirdi” diye sözlerini sürdürdü.

Ünlü oyuncu, “Ya ikinci tecavüz?” sorusuna da, “Bunu konuşmamak daha iyi. Evlenmiştim ve oyunculuk yapmaya başlamıştım o zaman” diye karşılık verdi.

İtalyada Lollo diye anılan Gina Lollobrigida, 1950 ve 60’lı yıllarda Hollywood ve İtalyan sinemasının gözde isimlerindendi ve dönemin seks sembollerinden biriydi. Sıklıkla vatandaşları Sophia Loren ve Claudia Cardinale ile karşılaştırılan Lollobrigida, ilk filmini 1946 yılında çevirmişti.





