MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İki kardeş kazada hayatını kaybetti

    İki kardeş kazada hayatını kaybetti

    Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
    30 Temmuz 2017 - 17:20Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 17:22

    DENİZLİ’nin Acıpayam İlçesi’nde, takla atan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Doğukan Yazıcı ile yanındaki kardeşi, 17 yaşındaki Nihal Yazıcı öldü.

    Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli-Burdur Karayolu’nda bulunanÿAcıpayam İlçesi Apa Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

    Acıpayam’dan Burdur yönüne giden bir süt fabrikasında gıda mühendisi Doğukan Yazıcı, yönetimindeki 20 FK 828 plakalı otomobilin tekerini yol kenarındaki mıcıra kaptırınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Doğukan Yazıcı’nın yaşamını yitirdiğini yanındaki kardeşi Nihal Yazıcı’nın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi.

    İki kardeş kazada hayatını kaybetti

    Ağır yaralı Nihal Yazıcı, olay yerindeki ilk müdahale ardındanÿ Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahelesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cesetleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. İki kardeşin acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Etiketler: trafik kazası , denizli , doğukan yazıcı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri