İki kardeş kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli-Burdur Karayolu’nda bulunanÿAcıpayam İlçesi Apa Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Acıpayam’dan Burdur yönüne giden bir süt fabrikasında gıda mühendisi Doğukan Yazıcı, yönetimindeki 20 FK 828 plakalı otomobilin tekerini yol kenarındaki mıcıra kaptırınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Doğukan Yazıcı’nın yaşamını yitirdiğini yanındaki kardeşi Nihal Yazıcı’nın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi.

Ağır yaralı Nihal Yazıcı, olay yerindeki ilk müdahale ardındanÿ Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahelesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cesetleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. İki kardeşin acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.